Borsa İstanbul'da deprem! - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da deprem!

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ABD Başkanı Donald Trump; Çin, Meksika ve Kanada'ya ek vergileri duyurmasıyla küresel ekonomik savaş adeta resmileşti. Küresel piyasalarda tedirginliğe neden olan bu adım sonrası Türk borsasında yüzde 2'lik değer kaybı yaşandı. Bankacılık sektöründe ise düşüş yüzde 4'ü buldu.

03.02.2025 14:51  Güncelleme: 15:06
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Küresel ticaretteki gerilim Borsa İstanbul'u da olumsuz etkiledi. BIST 100 endeksi, yüzde 2'nin üzerinde düşüşle 9 bin 760 puanı test etti. Banka hisselerindeki hareketlilik dikkat çekerken, bankacılık endeksi yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

TİCARET SAVAŞLARI RESMİLEŞTİ

ABD, Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirdi. Söz konusu düzenleme 4 Şubat'ta yürürlüğe girecek. ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerinin diğer ülkelere de uygulanacağını açıkladı. Trump, ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) kesinlikle ek gümrük vergileri uygulayacağını belirtti. Kanada ve Meksika'dan ABD'ye misilleme geldi. AB sert yanıt verileceğini açıklarken, Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulunacağını duyurdu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE GELDİ

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 5,03 ile beklentilerin biraz üzerinde geldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 42,12'ye geriledi.

NOT: Bu haberde yer alan içerik yatırım tavsiyesi değildir.

Borsa İstanbul\'da deprem!

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da deprem! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Abuzer Kadayıf:
    Türk borsası Zaten böyle birşey arıyordu yatırımcıları nasıl zarara uğratabiliriz hesabı blzim meksika ile işimiz ne la 26 0 Yanıtla
  • bülent C.:
    Trump iş adamı elon musk ta , bunlar dünyayı bitirmeye geldiler biraz geç farkına varacaksınız. ( Finansal bakımdan ) 16 1 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Enflasyon borsayı uçuruma yuvarladı 9 2 Yanıtla
  • Tarık S.:
    Dünyanın bir ucundaki dandik hır ülke bile bizim borsayı olumsuz etkiliyor. Küçük yatırımcı borsadan kaçarsa ekonomi ciddi anlamda zarar görecek Mehmet Şimşek Efendi benden demesi 9 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    o kadar uzun yazmana gerek yok yatırım tavsiyesi değildir yazacağına ytd yazabilirsin 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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