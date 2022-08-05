Küresel gıda fiyatlarında son 10 yılın en sert aylık düşüşü - Son Dakika
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Küresel gıda fiyatlarında son 10 yılın en sert aylık düşüşü

05.08.2022 12:44
Küresel gıda fiyatlarında son 10 yılın en sert aylık düşüşü

Küresel gıda fiyatları Temmuz ayında yüzde 8,6 düşerek 140.9 olarak gerçekleşti.

Küresel gıda fiyatları Temmuz ayında yüzde 8,6 düşerek 140.9 olarak gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) yayınladığı rapora göre, Küresel Gıda Fiyatları Endeksi Temmuz ayında, iki basamaklı bir düşüş kaydeden temel tahıl ve bitkisel yağ fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte son 10 yılın en sert aylık düşüşünü gösterdi. Endeks, Temmuz ayında bu sene başındaki tarihi rekorlarını kırdığından bu yana art arda 5'inci ayında geriledi ve geçtiğimiz Haziran ayına göre yüzde 8,6 düşüşle 140.9 olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte, küresel ölçekte en çok işlem gören gıda emtia ürünlerinin fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen endeks, 2021 yılının Temmuz ayına kıyasla yüzde 13,1 daha yüksek bir seviyede kaldı.

Bitkisel yağ fiyatları son 10 ayın en düşük seviyesinde

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları Endeksi, Haziran ayına göre Temmuz'da yüzde 19,2 düşerek son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi. Palm yağı fiyatlarının Endonezya'dan bol miktarda ihracat imkanı beklentisi, palm tohumu yağının bol miktarda yeni ürün arzı beklentilerine yanıt vermesi ve soya yağı fiyatlarının uzun süreli durgun talep nedeniyle düşmesiyle birlikte, tüm yağ türleri için uluslararası fiyatlarda düşüşler yaşandı.

Tahıl koridoru fiyatları düşürdü

FAO Küresel Tahıl Fiyat Endeksi de ay içinde yüzde 11.5 geriledi ancak bu oran Temmuz 2021 fiyatlarına göre yüzde 16.6 daha yüksek bir seviyede gerçekleşti. Endekste temsil edilen tüm tahıl fiyatlarının düşmesine buğday fiyatlarındaki yüzde 14.5'lik düşüş öncülük etti. Bu düşüşe kısmen Ukrayna ve Rusya arasında tahıl ihracatındaki engellerin (önemli Karadeniz limanlarının açılması) kaldırılmasına yönelik anlaşmanın hayata geçmesi ve kısmen de Kuzey Yarım Küre'deki hasat mevsimi neden oldu. Küresel pirinç fiyatları da 2022'de ilk kez düştü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Gıda Ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, Bitkisel yağ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel gıda fiyatlarında son 10 yılın en sert aylık düşüşü - Son Dakika

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