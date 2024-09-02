Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde

Ekonomi

Son dönemde Türkiye'de de iyiden iyiye hissedilen küresel kriz yüzlerce şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya son eklenen firma ise yarım asırlık bir inşaat devi oldu.

DEV ŞİRKETİN İFLASI İSTENDİ

Türkiye'de 50 yıldır faaliyet gösteren, Antalya ve Alanya'da lüks konut ile villa inşaatları yapan EKŞ Ekşioğlu Holding AŞ.'nin iflası istendi.

MAHKEME BAŞVURULARIN BEKLENDİĞİNİ DUYURDU

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi açılan davanın duyurusunu yaptı. Mahkeme EKŞ Ekşioğlu Holding AŞ.'nin iflas talebine yönelik itirazların ve davaya müdahil olmak isteyenlerin başvuruda bulunmaları istendi.

Mahkeme itiraz edenlerin iflasın açılmasını gerektiren bir durumun bulunmadığını belirterek davanın reddini talep edebileceğini belirtti.