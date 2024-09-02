Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde - Son Dakika
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Ekonomi

Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde

Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde

Küresel kriz çok sayıda şirketin iflasına neden olurken halkaya son eklenen firma ise 50 yıllık inşaat devi EKŞ Ekşioğlu Holding A.Ş. oldu. Antalya ve Alanya'da lüks konut ile villa inşaatları yapan şirketin iflası istenirken davanın ilk duruşması 64 gün sonra yapılacak.

02.09.2024 09:03
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Son dönemde Türkiye'de de iyiden iyiye hissedilen küresel kriz yüzlerce şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya son eklenen firma ise yarım asırlık bir inşaat devi oldu.

DEV ŞİRKETİN İFLASI İSTENDİ

Türkiye'de 50 yıldır faaliyet gösteren, Antalya ve Alanya'da lüks konut ile villa inşaatları yapan EKŞ Ekşioğlu Holding AŞ.'nin iflası istendi.

MAHKEME BAŞVURULARIN BEKLENDİĞİNİ DUYURDU

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi açılan davanın duyurusunu yaptı. Mahkeme EKŞ Ekşioğlu Holding AŞ.'nin iflas talebine yönelik itirazların ve davaya müdahil olmak isteyenlerin başvuruda bulunmaları istendi.

Mahkeme itiraz edenlerin iflasın açılmasını gerektiren bir durumun bulunmadığını belirterek davanın reddini talep edebileceğini belirtti.

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Son Dakika Ekonomi Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: bin konut yetine 5 bun konuta girerseniz altından kalkamazsınız arz var talep yok dengesi deprem riski her gün gelen acımasız zamlar karşısında direnmek zor 10 3 Yanıtla
  • Muhammed Korkavuş: parayı faize yatırmak için 3 2 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir: Küresel kriz miş dünya çapında hangi ülkeleri bu kriz etkiler bide bizi ne kadar etkiliyor bu yüzdeyi bi paylaşmak lazım memleketi bitiriyorlar 0 0 Yanıtla

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