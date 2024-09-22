Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti - Son Dakika
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Ekonomi

Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti

Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti

Küresel ekonomik kriz çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya son eklenen şirket ise Almanya merkezli otomotiv devi Federnfabrik Erwin Lutz oldu.

22.09.2024 09:12
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Dünya genelinde etkili olan olumsuz ekonomik koşullar şirketleri zorlamaya devam ediyor. Ara eleman eksikliği, parça fiyatlarının fahiş oluşu gibi nedenlerden dolayı çok sayıda fabrika iflas bayrağı açtı.

ÇOK SAYIDA ŞİRKET KAPANMAYA GİDİYOR

Küreselde çok şiddetli etkilenen ekonomik güçlükler karşısında ABD ve Avrupa'nın çok sayıda bölgesinde şirketler kapanmaya gidiyor. Son olarak Almanya merkezli otomotiv parça tedarikçisi Federnfabrik Erwin Lutz iflas ettiğini duyurdu.

İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞLARDI

Ekonomim'de yer alan habere göre Baden-Württemberg eyaletinde Reutlingen yakınlarındaki Eningen unter Achalm'da faaliyet gösteren otomotiv tedarikçisi Federnfabrik Erwin Lutz iflas etti.

Birçok medya kuruluşunun ortaklaşa bildirdiği üzere, şirket 9 Ağustos'ta Tübingen'deki yerel mahkemeye iflas başvurusunda bulundu. Reutlingen'den bir avukat olan Jürgen Sulz, geçici iflas yöneticisi olarak atandı.

Otomobil, Ekonomi, Almanya, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Abdülkadir Turhan:
    küresel kiriz ? tam olarwk hangi organında uyduruyorsun küresel bir kriz olduğunu? 4 9 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Çin dünyanın içinden geciyor 0 0 Yanıtla
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