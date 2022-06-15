Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı! Ekonomistler 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakıyor - Son Dakika
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Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı! Ekonomistler 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakıyor

15.06.2022 09:02

Küresel piyasaların gözü Fed'in bugün Türkiye saatiyle 21.00'de açıklayacağı faiz kararına çevrildi. ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşması piyasaları karıştırmaya devam ederken, ülke ekonomisinin resesyona gireceği endişesi güçleniyor. Fed'in bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde ekonomistler para piyasalarındaki fiyatlamalarda 75 baz puanlık artışa neredeyse kesin gözüyle bakıyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına almak için atacağı adımların ülkeyi resesyona sokacağı endişesiyle negatif bir seyir izliyor. Dün, New York borsasında endekslerin yüzde 4 civarında değer kaybetmesinin ardından S&P 500 endeksi ocak ayındaki zirvesinden yüzde 20 gerileyerek teknik açıdan ayı piyasasını teyit etti.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ

Tahvil piyasalarında da etkili olan satış eğilimi dünya genelinde tahvil getirilerini uzun zamandır görülmeyen bölgelere taşırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,36 ile son 11 yılın zirvesine çıktı. ABD'nin 3, 5, 10 ve 30 yıllık tahvillerinde tersine dönen getiri eğrisi de bu eğilimini sürdürüyor. Piyasalarda bu gelişmelerle artan dolar talebiyle dolar endeksi 105,2 ile yaklaşık 20 yılın zirvesine yükseldi.

EN GÜÇLÜ BEKLENTİ 75 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI

Fed yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak nitelendirdikleri 75 baz puanlık faiz artışının dün fiyatlamalara dahil olmasının ardından bu sabah itibarıyla para piyasalarında Fed'in faiz kararına ilişkin en güçlü beklenti konumuna gelmesi dikkati çekiyor.

2023 ORTASI İTİBARIYLA FAİZİ YÜZDE 4'E ÇIKARACAK

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 96 ihtimalle bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak toplantısında 75 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor. Öte yandan, dünkü fiyatlamalar sonrası Fed'in politika faizini 2023'ün ortası itibarıyla yüzde 4'e çıkaracağı öngörülmeye başlandı. Küresel piyasalardaki satış baskısı kripto paralarda da etkili olurken, Bitcoin, dün yüzde 15 değer kaybetmesinin ardından yeni günde 20.846 ile Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

GÖZLER FED'DE

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) haziran ayı toplantısı yarın başlıyor. Fed, faiz kararını bugün Türkiye saati ile 21:00'de açıklayacak. Faiz artırım kararının yanında Fed'in piyasalara vereceği mesajlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın 21:30'da gerçekleştireceği basın toplantısındaki açıklamaları, izlemeyi sürdürecekleri sıkılaşma politikasıyla ilgili ipuçları vermesi açısından kritik önemde olacak.

MAYISTA FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Banka, bununla beraber faiz aralığını yüzde 0,25-0,50 düzeyinden yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltmiş oldu. Fed Başkanı Jerome Powell da enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söylemişti.

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New York borsası resesyon korkularıyla sert düşüşle kapandı New York borsası resesyon korkularıyla sert düşüşle kapandı Küresel piyasalar, yeni haftada Fed'in faiz kararına odaklandı Küresel piyasalar, yeni haftada Fed'in faiz kararına odaklandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı! Ekonomistler 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı! Ekonomistler 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakıyor - Son Dakika
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