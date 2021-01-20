KÜRESEL PİYASALAR-Hisseler Trump\'ın son gününde yükseldi

Avrupa'daki başlıca hisse senedi borsaları ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlıktaki son gününe yükselişlerle başlarken, ABD'de Wall Street Borsası'ndaki açılış öncesi işlemlerde de endeksler artıdaydı.

Günün ilerleyen saatlerinde, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, Trump'ın katılmayacağını ilan ettiği tören ile görevi devralacak. Trump'ın ise, Andrews askeri üssünde düzenlenen veda töreninin ardından, Washington'dan ayrılması bekleniyor.