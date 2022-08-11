Küresel piyasalar pozitif seyrediyor - Son Dakika
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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

11.08.2022 08:36
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası ultra şahin para politikalarında gevşemeye gideceği beklentisiyle pozitif seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası ultra şahin para politikalarında gevşemeye gideceği beklentisiyle pozitif seyrediyor.

Dün, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık yüzde 8,5 artarken, aylık bazda değişim göstermedi.

TÜFE'nin piyasa beklentilerinin altında kalması varlık fiyatları üzerindeki baskıyı azaltırken, New York borsasında Dow Jones ve S&P 500 endeksi son üç ayın zirvesine çıktı.

Veri sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylül toplantısında Fed'in yüzde 71 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başlasa da, Fed üyelerinin açıklamaları 50 baz puanlık artış ihtimalinin yüzde 58'e inmesine sebep oldu. Veri öncesinde yüzde 70 seviyelerine kadar çıkan 75 baz puan faiz artışı ihtimali ise bugün yüzde 42 seviyesinde bulunuyor.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, enflasyona ilişkin son verilerin Fed'in sıkılaşma politikasına başlamasından bu yana fiyat baskılarına ilişkin ilk olumlu okuma olduğunu kaydetti.

Enflasyonun hala "kabul edilemez" derecede yüksek olduğunu vurgulayan Evans, Fed'in şu anda yüzde 2,25-2,5 aralığında olan politika faizini bu yıl yüzde 3,25-3,5 aralığına ve gelecek yılın sonuna kadar yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmesini beklediğini bildirdi. Evans, enflasyonun gelecek yıl yüzde 2,5'e yaklaşmasını beklediğini belirterek, ekonominin ise yakın zamanda önemli ölçüde yavaşlamasını beklemediğini ifade etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de resesyona neden olsa bile faiz oranlarının daha fazla yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Fed'in enflasyon konusunda "zafer ilan etmekten çok çok uzakta" olduğunu ifade eden Kashkari, faiz oranlarının bu kadar hızlı artırılmasının ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğini, yakın gelecekte bir resesyonun yaşanabileceğini kaydetti. Kashkari, faiz indirimlerinin gelecek yılın başlarında başlayacağına ilişkin piyasa beklentilerinin ise gerçekçi olmadığını savundu.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosunun getirisi arasındaki fark 20 baz puanda seyrederken, ülke ekonomisinin resesyona gireceğine ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam etti.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 2,13, Nasdaq endeksi yüzde 2,89 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,63 yükseldi. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa tarafında dün pay piyasaları New York borsasına paralel alış ağırlıklı bir seyir izledi. Avro/dolar paritesi dün 1,0369'la 5 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından kazançlarının önemli kısmını geri vererek 1,0280'de dengelendi.

Almanya'da dün açıklanan enflasyon verilerine göre temmuzda TÜFE aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 7,5 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,95 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de yükselişle başladı.

Asya borsaları, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) dünkü şahin açıklamalarına karşın ABD borsalarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izlerken, teknoloji hisseleri söz konusu seyre öncülük ediyor.

Dün, Çin'de açıklanan TÜFE artışının son iki yılın en yüksek seviyesine işaret etmesinin ardından PBoC'den yapılan duyuruda, enflasyonun bankanın yüzde 3 hedefine çok yakın olduğu belirtilerek, büyük parasal genişlemelerin artık olasılık dışı göründüğü ifade edildi.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 değer kazandı. Japonya'da ise piyasalar tatil nedeniyle kapalı bulunuyor.

Yurt içinde, dün gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.829,62 puana geliştiren BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışının yüzde 1,59 üzerinde, 2.829,58 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da kırdı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,15 azalışla 17,8735'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9150 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.850 ve 2.880 seviyelerinin direnç, 2.800 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 3 milyar 500 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Cari işlemler hesabı, mayısta 6 milyar 468 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 29 milyar 444 milyon dolar olmuştu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı ödemeler dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, temmuz ayı ÜFE

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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon piyasalarda risk iştahını artırdı ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon piyasalarda risk iştahını artırdı Küresel piyasalarda temkinli seyir devam ediyor Küresel piyasalarda temkinli seyir devam ediyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar pozitif seyrediyor - Son Dakika

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