21 Şubat 2025 Cuma günü itibarıyla altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. ABD ekonomisindeki bozulmalar, Başkan Donald Trump'ın korumacı politikaları ve jeopolitik gerilimler, özellikle Rusya- Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yalnız bırakılması, altın fiyatlarının artmasına neden oluyor. Bugün gram altın 3.430 TL'den işlem görüyor.
Alış: 3.430,0680 TL
Satış: 3.430,5950 TL
Alış: 2.930,7100 TL
Satış: 2.931,3900 TL
Alış: 5.488,9200 TL
Satış: 5.610,1400 TL
Alış: 21.957,2700 TL
Satış: 22.372,7100 TL
Gün içinde gram altın en düşük 3.426 TL, en yüksek 3.452 TL seviyelerini gördü ve şu an 3.430 TL'den alıcı buluyor. Altın fiyatlarındaki bu artışın, ABD'nin ekonomik verilerindeki kötüleşme ve Başkan Trump'ın korumacı politikalarının yanı sıra, jeopolitik gerilimlerin de etkisiyle devam etmesi bekleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › Sarı maden rekorlara doymuyor - Son Dakika
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