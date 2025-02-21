Sarı maden rekorlara doymuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sarı maden rekorlara doymuyor

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Küresel risklerin etkisiyle kıymatli maden fiyatları rekor serisini devam ettirirken ABD'de yüksek enflasyon ve Trump'ın ithalata ek vergi ısrarı altın fiyatlarını daha da yukarıya taşıyor. Son rekorla birlikte gram altın 3 bin 430 bandına oturdu.

21.02.2025 10:31
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21 Şubat 2025 Cuma günü itibarıyla altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. ABD ekonomisindeki bozulmalar, Başkan Donald Trump'ın korumacı politikaları ve jeopolitik gerilimler, özellikle Rusya- Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yalnız bırakılması, altın fiyatlarının artmasına neden oluyor. Bugün gram altın 3.430 TL'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.430,0680 TL

Satış: 3.430,5950 TL

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.930,7100 TL

Satış: 2.931,3900 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 5.488,9200 TL

Satış: 5.610,1400 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 21.957,2700 TL

Satış: 22.372,7100 TL

Gün içinde gram altın en düşük 3.426 TL, en yüksek 3.452 TL seviyelerini gördü ve şu an 3.430 TL'den alıcı buluyor. Altın fiyatlarındaki bu artışın, ABD'nin ekonomik verilerindeki kötüleşme ve Başkan Trump'ın korumacı politikalarının yanı sıra, jeopolitik gerilimlerin de etkisiyle devam etmesi bekleniyor.

Sarı maden rekorlara doymuyor

Ons Altın, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarı maden rekorlara doymuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Semih Aymergen:
    eskiden asgari ücretle su kadar altın aliyorduk diyen bı ekonomist trol kitleye hatırlatmakta fayda var. Altın eski altın değilll. tüm dunyada en kıymetli maden oldu artik. aklı olan ülkeler stoklama yarışina girdi. CHP vermiş uyku haplarınizi derin uykuya sokmuş sizi. Allah uyandirsin ne diyelim 9 8 Yanıtla
  • Nuri Çamlı:
    ABD yüksek enflasyon var diyorsun dolar bizde artıyor .Bu celişki değilmidir.. Gerçek şu olmalı: ABD yüksek enflasyon dan dolayı dolar düşüyor Altın fiyatları ise artıyor olacaktı . 1 0 Yanıtla
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