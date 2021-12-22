Üye Girişi
Kuru meyvede dünya lideri Türkiye - Son Dakika

Kuru meyvede dünya lideri Türkiye

22.12.2021 10:19
Kuru meyvede dünya lideri Türkiye

Dünyanın en büyük kuru kayısı, kuru incir ve kuru üzüm üreticisi ve ihracatçısı konumunda bulunan Türkiye'nin 2021 yılının sonunda 1,5 milyar dolar ihracat yapması bekleniyor.

Dünyanın en büyük kuru kayısı, kuru incir ve kuru üzüm üreticisi ve ihracatçısı konumunda bulunan Türkiye'nin 2021 yılının sonunda 1,5 milyar dolar ihracat yapması bekleniyor.

Dünyanın en büyük kuru meyve üreticisi ve ihracatçısı konumunda bulunan Türkiye'nin yüksek kaliteli ve sağlıklı kuru meyveleri 150 ülkeye ihraç edilirken, kuru meyveler özellikle Almanya'da yoğun rağbet görüyor. Almanya, 2021 yılının 11 aylık döneminde 132,3 milyon dolarlık Türk kuru meyvesi ithal etti. Türkiye'de kuru meyve ihracatının yüzde 55'ini tek başına gerçekleştiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından Waren-Verein der Hamburger Börse ve FRUCOM iş birliğinde düzenlenen Online Kuru Meyve Buluşması'nda Kuru meyve sektörünün uzmanları ve Türk ve Alman paydaşları bir araya geldi. 167 kişinin katıldığı toplantıda, Kuru meyve endüstrisindeki mevcut imkan ve zorlukların yanı sıra halihazırda 132,3 milyon dolarlık bir hacmi aşan Alman-Türk kuru meyve ticaretinin geleceğini tartıştılar.

"Dünya kuru meyve üretiminin yüzde 16'sı Türkiye'nin"

Yoğun katılımı, ekonomik iş birliğini yoğunlaştırmaya ve ortaklıkları geliştirmeye yönelik her iki taraftaki isteği ortaya koyduğuna işaret eden Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, buna yönelik beklentileri, "Sürdürülebilir üretim ve ihracat artışı sağlamak, üreticiden nihai tüketiciye kadar değer zincirinde bilgi akışı sağlamak, organik üretimi devlet destekleri ile arttırmak ve gelecekteki zorlukları birlikte aşmak" olarak özetledi. Türkiye'nin dünya kuru meyve üretiminin yüzde 16'sını tek başına gerçekleştirdiğini aktaran Öz, "Türkiye'nin kuru meyve üretimindeki konumu tartışılmaz. Dünya kuruyemiş üretiminde dünya lideri. Türkiye'nin kuru meyve üretiminin yüzde 61'ini kuru üzüm, yüzde 23'ünü kuru kayısı ve yüzde 16'sını ise kuru incir oluşturuyor. Türk kuru meyvelerinin çoğunluğu Avrupa Birliği'ne ihraç edilmekte olup, Almanya en büyük alıcı ülkedir. Yüksek kalitesi, özgün tatları ve sağlığa faydaları Türk kuru meyvelerini Alman pazarında rağbet gören gıda haline getiriyor. Türk kuru meyve sektörü müşteri odaklı ve en modern teknolojileri kullanıyor. Almanya'ya hem coğrafi hem de kültür ve mantalite bakımından yakınlık, Türkiye'yi güvenli ve etkili bir tedarik zincirinin parçası yapıyor" tespitinde bulundu.

Bir dizi faktör Türkiye'yi yüksek kaliteli kuru meyvenin ana vatanı yapıyor

"Akdeniz iklimi – güneşin gücü ve yumuşak rüzgarıyla – orijinal lezzetlerini kaybetmeden doğal olarak kurutulan besin değeri yüksek meyveleri bahşediyor" diyen Öz sözlerini şöyle sürdürdü: "Sultaniye tipi üzümün ana vatanı da olan Türkiye'ye. Türk kuru meyvelerinin bir asırdan fazla bir süredir tüm dünyada rağbet görmesini sağlayan bu saydıklarımızdır. Türkiye, tarım için devasa doğal alanlara, bol su kaynaklarına, gerekli bilgi birikimine ve iyi yetişmiş insan kaynaklarına sahiptir. Kuru meyve endüstrisi etkili, sürdürülebilir ve çevre dostudur." Son zamanlarda dünya genelinde tüketici beklentilerinin sürekli arttığına vurgu yapan Öz, "Bu nedenle proaktif önlemler geliştirmek ve böylece ürün kalitesini sürekli olarak iyileştirmek için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Çiftçiler eğitiliyor, duyarlı kılınıyor ve organik tarımı geliştirmeleri yönünde motive ediliyorlar. Türkiye'de kullanılan bitki koruma ürünlerinin mevzuatı AB mevzuatı ile tamamen uyumlu haldedir ve sürdürülebilir üretim ve ihracat artışı için AB Green Deal ile uyumlu pek çok çalışma yürütülmektedir" diyerek sözlerini noktaladı.

FRUCOM Genel Sekreteri Anna Boulova'nın moderatörlük yaptığı toplantıda Türk bilim insanları Prof. Dr. Uygun Aksoy ve Prof. Dr. Ahmet Altındişli, Hamburg Ticaret Borsası Yöneticisi Jeanette Gonnermann ve Waren-Verein der Hamburger Börse e.V. Kuru Meyve Yönetim Kurulu Başkanı Jens Borchert konuşmacı olarak katıldı.

Hamburger Börse e.V. Kuru Meyve Yönetim Kurulu Başkanı Jens Borchert ve Hamburg Ticaret Borsası Yöneticisi Jeanette Gonnermann, Türk kuru meyvelerinin önümüzdeki yıllarda Alman pazarında kendilerini daha da güçlü bir şekilde yer edime şansı olduğuna inandıklarını dile getirdiler.

Borchert ve Gonnermann, Yenilikçi bitki koruma programlarının kullanılması, seçkin üniversiteler, organik tarım ve sürdürülebilirlik ile itinalı çalışma yükümlülükleri hızlı uygulandığında çok potansiyel ortaya çıkabileceği bunun için Waren-Verein ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birlikleri arasındaki başarılı iletişim ve fikir alışverişi ile, kuru meyve endüstrisi ilişkileri güçlendirmeyi ve sürdürülebilir bir gelecek sağlamayı istediklerinin altını çizdiler. - İZMİR

Kuru meyvede dünya lideri Türkiye
Kuru meyvede dünya lideri Türkiye
Kuru meyvede dünya lideri Türkiye
Kuru meyvede dünya lideri Türkiye

Münir Karaloğlu, Türkiye, İhracat, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuru meyvede dünya lideri Türkiye - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:23 Myanmar'da yeşim madeninde toprak kayması: 80'den fazla kişi kayıp
10:15 "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın kuş sütü eksik serpme kahvaltısı
10:13 Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu
10:02 Japonya için 9,1'lik deprem tahmini korkuttu: 200 bin kişi ölebilir
10:00 Stokçuların morali bozuk! Otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor
09:58 Kulübü zorlayacak maddeler var! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak
09:55 İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! ABD'li diplomat Suriyeli yolcuya pasaportunu satmış
09:55 Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada: Dövize endeksli TL mevduat planı boş, dolar yükselecek!
09:51 Aşı karşıtı Amerikalı parlamenter Greene'in üç aşı şirketinde hissesi olduğu ortaya çıktı!
09:38 DSÖ'den Omicron uyarısı: Türkiye'nin yer aldığı bölgede sağlık sistemi çökebilir
Myanmar'da heyelan felaketi: Toprak yeşim taşı veriyor, işçileri alıyor Myanmar'da heyelan felaketi: Toprak yeşim taşı veriyor, işçileri alıyor         
10:23
Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'ta piyasaya yaptığı müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'ta piyasaya yaptığı müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi         
10:14
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, sakatlanınca ameliyat oldu Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, sakatlanınca ameliyat oldu         
10:04
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna dalan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna dalan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi         
01:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 10:30:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kuru meyvede dünya lideri Türkiye - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement