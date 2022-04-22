Ocak-Mart döneminde kurulan şirket sayısı yüzde 1,2 arttı - Son Dakika
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Ocak-Mart döneminde kurulan şirket sayısı yüzde 1,2 arttı

22.04.2022 10:02
Ocak-Mart döneminde kurulan şirket sayısı yüzde 1,2 arttı

Ocak-Mart döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 arttı.

Ocak-Mart döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mart ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022'nin ilk 3 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 arttı. 2022'nin ilk 3 ayında, 2021'in ilk 3 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,2 kurulan kooperatif sayısı yüzde 9,8 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,7 azaldı. 2022'nin ilk 3 ayında, 2021'in ilk 3 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 17,3 kapanan kooperatif sayısı yüzde 194,4 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,3 azalma oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artış oldu

Mart 2022'de, Mart 2021'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,6 artış olurken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,7 azaldı. Mart 2022'de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 39,8 kapanan kooperatif sayısı yüzde 52,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 2,8 artış oldu.

Mart 2022'de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 24,5 artış oldu

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,5 kurulan kooperatif sayısı yüzde 24,5 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 75,9 kapanan kooperatif sayısında yüzde 93,9 artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 3,4 azalış gerçekleşti

Mart 2022'de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Mart 2022'de kurulan toplam 11 bin 361 şirket ve kooperatifin yüzde 85,7'si limited şirket, yüzde 12,8'i anonim şirket, yüzde 1,5'i ise kooperatif. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,8'i İstanbul, yüzde 9,3'ü Ankara, yüzde 5,8'i İzmir'de kuruldu.

Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Mart 2022'de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 18,6 oranında arttı. 2022 yılında toplam 32 bin 874 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 28 bin 375 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 77,2'sini, 4 bin 57 anonim şirket ise yüzde 21,7'sini oluşturmaktadır. Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Şubat ayına göre yüzde 18,6 oranında arttı.

Mart 2022'de şirket ve kooperatiflerin 3 bin 811'i ticaret, bin 794'ü imalat ve bin 121'i inşaat sektöründe kuruldu. Mart 2022'de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 928'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 496'sı inşaat, 276'sı imalat sektöründe.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 489'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 187'si inşaat 174'ü imalat sektöründedir.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 871'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 352'si inşaat, 247'si imalat sektöründedir.

Mart 2022'de kurulan 173 Kooperatifin 63'ü Konut Yapı Kooperatif

Mart 2022'de kurulan 173 Kooperatifin 63'ü Konut Yapı Kooperatifi 53'ü İşletme Kooperatifi, 29'u Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kuruldu.

Mart 2022'de bin 742 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

Mart 2022'de kurulan bin 742 yabancı ortak sermayeli şirketin 941'i Türkiye, 117'si İran, 64'ü Rusya Federasyonu ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan bin 742 yabancı ortak sermayeli şirketin 165'i anonim, bin 577'si limited şirketi. 2022 yılında kurulan şirketlerin 652'si Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 255'i Gayrimenkul acenteleri ve 219'u İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,3'i yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. - İSTANBUL

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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