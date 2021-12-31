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Kuşadası Belediyesi 2021 yılında iş arayanların umudu oldu - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi 2021 yılında iş arayanların umudu oldu

31.12.2021 14:22
Kuşadası Belediyesi 2021 yılında iş arayanların umudu oldu

Kuşadası Belediyesi 'İşlendirme Ofisi Hizmet Noktası' başta turizm olmak üzere birçok farklı sektörde işverenler ile iş arayanlar arasında köprü vazifesi görmeyi sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi 'İşlendirme Ofisi Hizmet Noktası' başta turizm olmak üzere birçok farklı sektörde işverenler ile iş arayanlar arasında köprü vazifesi görmeyi sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi'nin nitelikli personel ihtiyacı olan işletmelerle iş arayanları aynı çatı altında buluşturmak için kurduğu 'İşlendirme Ofisi Hizmet Noktası' 2021 yılında 460 kişiye iş buldu. Merkeze başvuru yapanlar, başta turizm ve hizmet olmak üzere birçok farklı sektörde işe yerleştirildi. İş bulan Kuşadalılar, projeyi hayata geçiren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

İşlendirme Ofisi  Hizmet Noktası'na iş arayanlar tarafından yapılan başvurular önce kayıt altına alınıyor. Daha sonra iş arayan vatandaşların yaş, eğitim ve mesleki durumları göz önünde bulundurularak başvurular tasnif ediliyor. Ardından tasnif edilen başvurulardan ile birlikte ortak bir veri tabanı oluşturuluyor. Böylece iş arayan herkese bir danışman atanması sağlanıyor.

Kuşadası Belediyesi'nin kentteki istihdam sorununa çözüm bulmak için yoğun bir çaba sarf ettiğini belirten İşlendirme Ofisi Hizmet Noktası Sorumlusu ve Belediye Meclis Üyesi Özgün Limoncu, "Pandemi tüm Türkiye'de olduğu gibi Kuşadası'nda da özellikle turizm sektörünü olumsuz yönde etkiledi. Bu yıl 460 hemşehrimizden yaklaşık 300 tanesinin turistik işletmelerde iş bulmasını sağladık. 160 hemşehrimize de farklı sektörlerde çalışma imkanı sağladık. Kuşadası Belediyesi İşlendirme Ofisi  Hizmet Noktası olarak en büyük hedefimiz kentimizde yaşanan işsizlik sorununu azaltabilmek" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi 2021 yılında iş arayanların umudu oldu
Kuşadası Belediyesi 2021 yılında iş arayanların umudu oldu
Kuşadası Belediyesi 2021 yılında iş arayanların umudu oldu
Kuşadası Belediyesi 2021 yılında iş arayanların umudu oldu

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Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası Belediyesi 2021 yılında iş arayanların umudu oldu - Son Dakika Ekonomi


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