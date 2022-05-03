Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi - Son Dakika
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Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi

03.05.2022 11:32
Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde yanaşan 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde yanaşan 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi.

Limana yanaşan Malta bandıralı kruvaziyerler Azamara Pursuit ve Celestyal Olympia ile Panama bandıralı MSC Lirica'dan inen 2 bin 139 turistin yanı sıra 1800 gemi personeli de ilçeye giriş yaptı.

Turistlerin bir bölümü Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret için ilçeden ayrılırken bir bölümü alışveriş için burada kaldı.

Yarın 4 kruvaziyer daha bekleniyor

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, dün de 3 kruvaziyer gemisiyle 2 bin 570 yolcunun ilçeye geldiğini belirtti.

Yarın da 4 kruvaziyerin limana yanaşacağını bildiren Güngör, bu gemilerle de yaklaşık 3 bin turistin geleceğini düşündüklerini, Ramazan Bayramı nedeniyle tatilci akınına uğrayan Kuşadası'nda esnafın çifte bayram yaşadığını ifade etti.

Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi
Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi
Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi
Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi
Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi

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Kuşadası, turist, Aydın, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi - Son Dakika


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