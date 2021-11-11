Kuşadası'nda köprülü kavşaklara butonlu yaya geçidi geliyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Salıpazarı mevkiindeki Atatürk 1 ve Atatürk 2 köprülü kavşaklarının birleştiği noktada yapımına başlanan butonlu yaya geçidi çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Ömer Günel, geçidin bölge sakinlerinin talebi üzerine yapıldığını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından turizm sezonunda yaşanan trafik sorununu asgariye indirmek amacıyla inşa edilen Atatürk-1 ve Atatürk-2 köprülü kavşaklarına vatandaşlardan gelen talep üzerine yaya geçidi yapılıyor. Bu kapsamda Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ekipleri, ilk olarak bölgede proje için en uygun noktayı belirledi. Ardından butonlu sinyalizasyon sisteminin kurulumuna başlandı. Yaya geçidinin uygulanacağı noktanın ise tadilatları yapıldı. Butonlu sinyalizasyon sisteminin önümüzdeki günlerde faaliyete girmesi hedefleniyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaya geçidi projesinin uygulanacağı bölgeyi ziyaret etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ömer Günel, vatandaşlarla sohbet etti. Bölge sakini Kamber Aydın, çalışmadan çok memnun olduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. Proje sayesinde rahatlıkla karşıdan karşıya geçebileceklerini ifade eden Aydın, "Köprülü kavşaklarda yaya geçidinin olmaması bizim en büyük sorunlarımızdan biriydi. Başkanımız Ömer Günel daha önce sorunun çözüleceğini söylemişti. Dediği gibi de oldu" diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Ulaştırma Birimi ekiplerinin de çalışmaya destek verdiğini belirterek "Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Atatürk 1 ve Atatürk 2 köprülü kavşaklarda bu projeyi hayata geçirmeyi planlıyorduk. 2 gündür çalışmalar sürüyor. Sinyalizasyon sisteminin imalatı bugün tamamlanacak. Önümüzdeki günlerde yaya geçidinin çizgileri çizilecek. Projenin içerisinde engelli vatandaşlarımız için engelli rampası da yer alıyor. Tüm engelleri kaldırarak engelsiz bir kent inşa ediyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ve ekibine kentimizin sorunlarına gösterdikleri hassasiyetten dolayı çok teşekkür ederim" dedi. - AYDIN