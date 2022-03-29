Kütahya'da "Komşu ile Sinerji ve Ticaret Vakti İş Geliştirme Fuarı" açıldı - Son Dakika
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Kütahya'da "Komşu ile Sinerji ve Ticaret Vakti İş Geliştirme Fuarı" açıldı

29.03.2022 16:54
Kütahya'da "Komşu ile Sinerji ve Ticaret Vakti İş Geliştirme Fuarı" açıldı

TR 33 bölgesinde bulunan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak'ın ticaret hacmini artırmak ve iş dünyasında sinerji oluşturmak amacıyla düzenlenen fuarın açılışı yapıldı.

TR 33 bölgesinde bulunan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak'ın ticaret hacmini artırmak ve iş dünyasında sinerji oluşturmak amacıyla düzenlenen fuarın açılışı yapıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Zafer Bölgesel Havalimanı'ndaki "Komşu ile Sinerji ve Ticaret Vakti İş Geliştirme Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, bölge illerinde 3 milyon 152 binin üzerinde insanın yaşadığını ve 515 bin 532 kişinin istihdamının sağlandığını belirtti.

Bölge istihdamının 186 bin 194'ünün sanayi sektörlerinde olduğunu ve 29 organize sanayi bölgesinin bulunduğunu dile getiren Çelik, "Bölgemizin 2021 yılı TÜİK verilerine göre ihracatı ve ithalatı 3,8 milyar dolar civarındadır. Tüm illerimizin 2021 yılında ihracatta oldukça başarılı bir performans sergilediği hepimizin malumu. 2021 ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 26 arttı. Esas olan, daha fazla katma değerli ürünler üreterek bölgedeki ihracat artışını desteklemek." dedi.

Çelik, 7 bin yıllık geçmişe sahip Kütahya'nın, 300 kilometrelik yarı çap içinde İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, İzmir, Denizli ve Kocaeli'ye yakın bir bölgede bulunduğuna işaret etti.

Lojistikten başlayarak yatırım, üretim ve pazarlama stratejilerinde katma değer üretebilecek kapasiteye sahip Kütahya'nın nüfusunun her sene arttığını belirten Çelik, "Bunu devam ettirmek için yatırımcı çekmek, yeni iş alanları oluşturmak zorundayız ve bunu illerin tek başına değil bir bölge olarak davrandığında daha kolay yapacağı inancındayım." diye konuştu.

37 stant ve 77 marka yer alıyor

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık da Altıntaş ilçesi sınırları içindeki havalimanının bölgenin en önemli merkezlerinden olduğunu dile getirdi.

Bölgenin ekonomik olarak kalkınmasında güçlerin birleştirilmesinin önemine dikkati çeken Işık, şunları kaydetti:

"Hakikaten bölgemizdeki 4 ilimizin, Zafer Kalkınma Ajansının paydaşları olarak bir araya gelip iş dünyası temsilcilerinin ekonomik, sosyal, siyasi ve fiziksel potansiyelini birleştirerek daha da büyümesi bizim arzu ettiğimiz önemli konulardan biri. Bu fuarın, içinde bulunduğumuz havalimanının hem daha etkin kullanımını sağlayacak hem de uzun dönemdir gerçekten yoğun emekle çok mesai harcanan Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin daha kısa sürede faaliyete geçmesi açısından önemli bir buluşma olduğunu düşünüyorum."

Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol da fuarda 37 stant kurulduğunu ve 77 markanın yer aldığını söyledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, stantları gezerek firma temsilcilerinden bilgi aldı.

Orman ürünleri, gıda, inşaat başta olmak üzere çeşitli sektörlerden firmaların ve belediyelerin stant açtığı fuar, yarın akşam sona erecek.

Kütahya'da Komşu ile Sinerji ve Ticaret Vakti İş Geliştirme Fuarı açıldı
Kütahya'da Komşu ile Sinerji ve Ticaret Vakti İş Geliştirme Fuarı açıldı
Kütahya'da Komşu ile Sinerji ve Ticaret Vakti İş Geliştirme Fuarı açıldı
Kütahya'da Komşu ile Sinerji ve Ticaret Vakti İş Geliştirme Fuarı açıldı

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Ticaret, Kütahya, Manisa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da 'Komşu ile Sinerji ve Ticaret Vakti İş Geliştirme Fuarı' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da "Komşu ile Sinerji ve Ticaret Vakti İş Geliştirme Fuarı" açıldı - Son Dakika
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