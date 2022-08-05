Kütahya haber... Aslanapa'da biçerdöver kontrolleri - Son Dakika
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Kütahya haber... Aslanapa'da biçerdöver kontrolleri

05.08.2022 14:27
Kütahya haber... Aslanapa'da biçerdöver kontrolleri

Kütahya ekonomi haberi... Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce biçerdöver kontrolleri yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce biçerdöver kontrolleri yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından ilçemiz Bezirgan, Terziler ve Emrez köylerinde biçerdöver kontrolleri yapılmış, biçerdöver sahibi ile operatörlere mevzuat hakkında bilgi verilmiştir. Yetiştirilen buğday ve arpaların doğru zamanda ve en az ürün kaybı ile tekniğine uygun olarak hasat edilmesi için gayret gösterilmektedir" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Hisarcık, Aslanapa, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya haber... Aslanapa'da biçerdöver kontrolleri - Son Dakika

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