Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kuyumculara yönelik yeni çalışmasına göre, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 185 bin TL üzeri işlem yapan kişilerin kimlik ibraz etmesi zorunlu olacak.

19.12.2024 15:48
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Kuyumcularda yeni dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 185 bin TL üzeri alım-satım işleminde kimlik zorunluluğu getirecek.

KİMLİK İBRAZ ETME ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) dolandırıcılık ve kara para aklama gibi durumları engellemek amacıyla geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği uygulama ile kuyumculardan yapılacak yüklü alım-satım işlemleri için kimlik ibraz etme zorunluluğu getirmişti.

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI

2023 yılında 185 bin liraya yükseltilmesine rağmen söz konusu düzenleme Türkiye'nin birçok noktasında uygulanmamakta. Halihazırda çok sayıda kuyumcu, milyonlarca liraya varan alım-satım işlemlerinde dahi herhangi bir kimlik talebinde bulunmazken, Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu durumu tersine çevirmek için düğmeye bastı.

Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor

KİMLİK İBRAZ ETMEYEN KİŞİLER ALIM-SATIM YAPAMAYACAK

Geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de en büyük vergi kaçağının bulunduğu sektörlerden birinin de kuyumculuk ve mücevherat olduğunu belirterek, söz konusu işletmeler hakkında denetimlerde bulunacak yeni bir ekip oluşturulduğunu duyurmuştu.

Bu ekipler, kuyumcuların ödediği vergileri değerlendirmekle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda mevzuata aykırı uygulamaları denetleyecek ekipler, toplam tutarın 185 bin lira ve üzerinde olduğu işlemlerde ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemde toplam işlem tutarının 185 bin lirayı geçmesi durumunda, kuyumcuların kimlik bilgilerini alıp almadığını ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit edip etmediğini inceleyecek.

YÜKLÜ CEZALAR UYGULANACAK

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Bakanlığın uygulayacağı yüklü cezalar nedeniyle kuyumcuların yeni dönemde kimlik zorunluluğuna uygun davranması ve 2025 yılı itibarıyla belirlenecek sınırın üzerindeki işlemlerde kimlik ibraz etmeyen kişilere yönelik alım-satım işlemlerini tamamen durdurması bekleniyor.

KAMU SPOTLARI HAZIRLANACAK

Altın alım-satım işlemlerindeki bu kısıtlamaya dikkat çeken Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, vatandaşların söz konusu kısıtlama hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Zaman zaman esnafımız ve vatandaşlarımız bu konuda karşı karşıya kalıyor. O kadar çok belge isteyince vatandaşlar da tedirgin oluyor. Bu nedenle MASAK yetkililerinden kamu spotları yapılmasını istedik. Yeni belirlenen sınır sonrasında da afişleri kuyumculara asmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuyumcularda 1 Ocak\'tan itibaren yeni dönem başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Adem Gogerçin:
    tabi efendim. bı yastık altı birikimi vardı artık onada göz diktiler 85 9 Yanıtla
  • Kayhan Cavlun:
    kapalı çarşıda altın alacaktık nakit yoktu havale yapalım dedim kabul etmediler canlı olacakmış.hirsiza kilit dayanmaz. 81 1 Yanıtla
  • Alparslan:
    184 bin yapıp 20 kez yaparsa peki o zaman kimliksiz mi acaip.onleyici olmuş kesin bu yasağa uyarlar etkili olmuş bu karar bir vatandaş olarak etkilendim fena?? 64 1 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    Yapmak istedikten sonra en düşük 1 milyonluk altını 5-6 kuyumcuda da bozdurusun. Milyarlar tutarında ise o zaman da, yevmiyeli eleman tutup kuyumcu kuyumcu dolaştırırlar. Başka bir detay kuyumcular nasıl denetleniyor. 12 0 Yanıtla
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