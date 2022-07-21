Kuzey Akım'dan akışın başlamasıyla Avrupa'da gaz fiyatları düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Akım'dan akışın başlamasıyla Avrupa'da gaz fiyatları düştü

21.07.2022 09:20
Kuzey Akım'dan akışın başlamasıyla Avrupa'da gaz fiyatları düştü

Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 146 avroya geriledi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 146 avroya geriledi.

Rus gazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışının başlamasıyla doğal gaz fiyatları düşüşe geçti.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 155 avrodan kapanmıştı.

Avrupa için önemli bir doğal gaz boru hattı olan Kuzey Akım 1'de planlı bakımların tamamlanarak akışın başlamasıyla doğal gazın megavatsaat başına fiyatı bugün saat 09.18 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 5,8 düşüşle 146 avroya geriledi.

YORUMLAR
500
Kuzey Akım'dan akışın başlamasıyla Avrupa'da gaz fiyatları düştü Kuzey Akım'dan akışın başlamasıyla Avrupa'da gaz fiyatları düştü Kuzey Akım 1 boru hattından Avrupa'ya gaz akışı başladı Kuzey Akım 1 boru hattından Avrupa'ya gaz akışı başladı Almanya'da yılın en sıcak günü Almanya'da yılın en sıcak günü
Kaynak: AA

Baltık Denizi, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuzey Akım'dan akışın başlamasıyla Avrupa'da gaz fiyatları düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:17 CIA Direktörü Bill Burns, Rusya'nın Ukrayna işgalinde kaybettiği asker sayısını açıkladı
09:16 Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde buluştu
09:01 Ordu'da nesli tükenmekte olan su samuru görüldü
09:02 Trabzonspor'un Avusturya kampı Abdullah Avcı'sız başladı
08:59 Irak'ta gerçekleşen saldırı sonrası Türkiye hedef gösterildi Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı
08:49 Galatasaray'ın yeni sağ beki Dubois, İstanbul'a indi
08:37 Tacizciyi polise şikayet edeceğini söyleyen kadın sığındığı tekel bayisinde hunharca dayak yedi! "Öleceğimi düşündüm"
08:33 Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler: Allah o anda canımı alsın
06:08 Çiftçilere buğday için 1 TL, arpa için 0,50 TL prim desteği ödenecek
08:02 Tarkan'dan yeni şarkı müjdesi! 'Yap Bi Güzellik' isimli şarkısı için son hazırlıklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 09:28:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kuzey Akım'dan akışın başlamasıyla Avrupa'da gaz fiyatları düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement