Avrupa için önemli bir doğal gaz boru hattı olan Kuzey Akım 1'de planlı bakımların tamamlanarak akışın başlamasıyla doğal gazın megavatsaat başına fiyatı bugün saat 09.18 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 5,8 düşüşle 146 avroya geriledi.

Kaynak: AA

Baltık Denizi, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Kuzey Akım'dan akışın başlamasıyla Avrupa'da gaz fiyatları düştü - Son Dakika

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