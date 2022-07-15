KYK borçlularına güzel haber! Takvim netleşti, çalışmanın biteceği tarih de belli - Son Dakika
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KYK borçlularına güzel haber! Takvim netleşti, çalışmanın biteceği tarih de belli

15.07.2022 08:36

Binlerce öğrenciyi ilgilendiren KYK kredi borçları ile ilgili çalışma 2022-2023 akademik yılı güz dönemine kadar tamamlanacak. Yapılacak çalışma 18 Temmuz'da gerçekleşecek olan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Son dönemde kamuoyunda sık sık gündeme gelen üniversite öğrencilerinin KYK kredi borçları ile ilgili çalışmaların pazartesi günü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı duyurulmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Bakanlığın KYK kredi borçları ile ilgili uzun bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü ve bu çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

GÜZ DÖNEMİNE KADAR TAMAMLANACAK

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, üniversite öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla KYK kredi borçları ile ilgili çalışmanın hızlandırılarak 2022-2023 akademik yılı güz dönemine kadar tamamlanmasını istedi.

ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

İlgili konunun siyasi bir malzeme aracı olmaması amacıyla çalışmaların kamuoyuna duyurulmadan devam ettiğini belirten yetkililer, bakanlığın kapsamlı bir çalışma yürüterek bu süreçte gençlerin mağduriyet yaşamamaları için yapıcı bir çözümün hazırlandığını belirtti.

ERDOĞAN DUYURACAK

KYK kredi borçları ile ilgili çalışma 18 Temmuz'da gerçekleşecek olan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

BAKAN KASAPOĞLU: GENÇLERİMİZİ MUTLU EDECEĞİZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Bu, işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil. Ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle bir faiz uygulaması değil. Önce bunun altını çizmek lazım. Kanunda var olan bir enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç. Gençlerimizi bu anlamda hiçbir zaman mağdur etmedik. O yüzden bu anlamdaki yurt içi üretici fiyat endeksiyle ilgili konudan kaynaklı durumlara elbette bakanlık olarak detaylıca çalıştık. Ve hiçbir zaman hiçbir gencimizi mağdur etmediğimiz gibi bundan sonra da en güzel şekilde gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları da atacağız. Bunla ilgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır. Ve ilk kabine toplantısı sonrası da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu etraflıca gençlerimizle, kamuoyuyla paylaşacak. Nasıl asgari ücrette, emeklilerde, memurlarda, pandemi sürecinde sosyal politikalarla süreçleri yönettiysek aynı şekilde kredilerle ilgili de en mükemmel şekliyle gençlerimizin yanında oluruz. Gençlerimizi ne ekonomik konjonktürel durumların mağduru kılarız, ne de birilerinin karamsarlık tablolarına alet ederiz."

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SON DAKİKA: KYK borçlularına güzel haber! Takvim netleşti, çalışmanın biteceği tarih de belli - Son Dakika
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