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LG Electronics, ABD merkezli Blackdove ile küresel ortaklığa girdi - Son Dakika

LG Electronics, ABD merkezli Blackdove ile küresel ortaklığa girdi

16.02.2022 12:37
LG Electronics, ABD merkezli Blackdove ile küresel ortaklığa girdi

LG Electronics'in (LG), gelişmiş dijital signage ekranlarında dijital sanat deneyimleri sunmak için ABD merkezli Blackdove ile küresel ortaklığa girdi.

LG Electronics'in (LG), gelişmiş dijital signage ekranlarında dijital sanat deneyimleri sunmak için ABD merkezli Blackdove ile küresel ortaklığa girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Blackdove'un dijital sanat galerisi ve NFT platformundan yazılım ve küratörlü sanat eserlerini entegre eden LG'nin yüksek kaliteli, özelleştirilebilir ekran çözümü, küresel sanat pazarını domine eden dijital sanatı sergilemek için elverişli bir alan sağlıyor.

LG'nin canlı dijital ekranları, sanat enstalasyonları için tuvale dönüşerek, kurumsal mekan lobilerine, galerilere, lüks konutlara ve sayısız diğer kamu alanlarına katkı sunuyor.

LG LED signage, kurulumu kolay, modüler, ölçeklenebilir tasarımları ve Full HD'den (1.920 x 1.080) 8K'ya (7.680 x 4.320) kadar çözünürlüklerle görüntü kalitesiyle esneklik sunuyor.

Yılın ilk çeyreğinden itibaren dünya çapındaki pazarlarda mevcut olan Blackdove dijital sanat platformu, galerinin geniş dijital sanat varlıkları kitaplığını sunmak için LG MAGNIT, LG LED Bloc, LED All-in-One ve LG LED signage ürünleri ile bir araya getiriyor.

Blackdove'un küratöryel ekibi tarafından özenle seçilen Jonathan McCabe, Kenneth Wayne, Meghan Cheng, Franck Lefebvre ve Jamie Scott gibi çağdaş sanatçıların yapıtlarından oluşan seçki, hem yeni hem de deneyimli dijital sanat hayranları için geniş bir içerik ve stil yelpazesini kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Kıdemli Başkan Yardımcısı ve İş Çözümleri Bilgi Ekranı Birim Başkanı Paik Ki-mun, "LG, Blackdove ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyor, çünkü bu ortaklık LED signage müşterilerimizle LG'ye özgü bir avantaj elde etmemizi sağlıyor. Lüks konutlar, kurumsal mekan lobileri, hastaneler ve perakende mağazaları gibi alanlarda LG LED signage ekranlarını dijital tuvallere dönüştürme imkanına, kamudan da çok olumlu tepki alacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Blackdove Üst Yöneticisi (CEO) Marc Billings ise "LG gibi olağanüstü bir ortak tarafından seçilmekten memnunuz" dedi. "Dijital sanat, tarihte tüm dünya tarafından bir anda yerel olarak deneyimlenebilen ve ona evrensel bir çekicilik kazandıran ilk sanat biçimidir. Bu, sanatın hem miktarında hem de çeşitliliğinde üstel bir artışın yanı sıra uygun fiyatlı sanat keyfi ve mülkiyetine evrensel erişim yolunu mümkün kılıyor." ifadelerini kullandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG Electronics, ABD merkezli Blackdove ile küresel ortaklığa girdi - Son Dakika Ekonomi


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