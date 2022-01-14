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LG endüstriyel ekranlar iç ve dış mekanlarda daha etkin - Son Dakika

LG endüstriyel ekranlar iç ve dış mekanlarda daha etkin

14.01.2022 13:32
LG endüstriyel ekranlar iç ve dış mekanlarda daha etkin

LG'nin farklı boyut ve özelliklerde sunulan geniş ürün yelpazesi, işletmelerin kullanım amacına ve mekanın tasarımına uygun olarak pek çok farklı ihtiyaca en uygun ekran çözümünü sunarken, cihazların tasarımları mekanların etkinliğini artırıyor.

LG'nin farklı boyut ve özelliklerde sunulan geniş ürün yelpazesi, işletmelerin kullanım amacına ve mekanın tasarımına uygun olarak pek çok farklı ihtiyaca en uygun ekran çözümünü sunarken, cihazların tasarımları mekanların etkinliğini artırıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, yüksek çözünürlükleriyle öne çıkan LED Signage, OLED Signage, UHD Signage, Videowall Signage, FHD Signage, Videowall Signage, Transparan OLED, Ultra İnce çerçeveli Videowall, Yüksek Parlaklıklı Videowall ve Outdoor ekran modelleri tasarımlarıyla da dikkati çekiyor.

LG'nin çok yönlü LED Signage ekranları, çeşitli iç mekan uygulamaları için güvenilir çalışma, tasarım esnekliği ve canlı görüntü kalitesi sağlarken, stadyumlar da dahil olmak üzere pek çok dış mekanda reklam, tanıtım ve duyuruların daha çok dikkati çekmesine yardımcı oluyor. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan, esnek, kavisli, ince ve hafif OLED ekranlar da ziyaretçilere unutulmaz deneyimler yaşatmak isteyen mekanlarda tüm beklentileri karşılıyor.

Her pikseli ince bir metal hatla birbirine bağlayan transparan ekranlar, ürün takılıp kapatıldıktan sonra bile ürünün arkasındaki nesneyi yansıtıyor. Mevcut iç tasarıma uyum sağlayan cihaz, geniş açılı bir görünümüyle mesajlarına dikkati çekmek isteyen markaların tercihi oluyor. Kusursuza en yakın deneyimi sunan LG Videowall çözümleri ise etkili çekim merkezleri oluşturmayı kolaylaştırıyor.

Çerçeve boyutlarını en düşük seviyeye getirerek monte edilmiş video wall ekranlar, görüntü boşluklarını azaltan görüntü iyileştirme algoritmasıyla kesintisiz izleme deneyimi sunarken, IPS teknolojisi ve izleme açısıyla en canlı renkleri en uzak mesafeden dahi görülmesine imkan veriyor. Bu cihazlar ayrıca, bir medya player olmadan içerik oynatma, aynı anda bir çok görevi yürütme ve HTML5'i destekleyen web tabanlı wenOS platformuyla sunduğu SDK (yazılım geliştirme kiti) ile SI'ları oluşturma ve optimize etme gibi özellikler de barındırıyor.

Marka, ürün ve hizmetlerini en etkileyici şekilde tanıtmak isteyen işyerlerinde tercih edilen LG endüstriyel ekranlar kolay montaj, kurulum, uzaktan kontrol ve bakım gibi özellikleriyle kullanıcı deneyimi sunuyor.

LED, OLED, UHD, FHD, Videowall, Transparan OLED, Ultra İnce çerçeveli Videowall, Yüksek Parlaklıklı Videowall ve Outdoor ekran modelleri ile LG, geçtiğimiz yılda Emaar Square Alışveriş Merkezi, İstinye Park Alışveriş Merkezi, FER MAS Kuruçeşme, KFZ Filo Sarıyer, Galataport İstanbul ve LG Deneyim Merkezi'nde farklı ihtiyaçlara uygun çözüm sundu.

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alışveriş merkezi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG endüstriyel ekranlar iç ve dış mekanlarda daha etkin - Son Dakika Ekonomi


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