LG Smart TV kullanıcılarına özel MUBI'de 90 günlük ücretsiz deneme üyeliği

LG Smart TV kullanıcıları, seçilmiş filmlerden oluşan dinamik bir koleksiyonu üyelerine sunan MUBI platformundaki içeriklere 90 günlük deneme üyeliği ile ücretsiz erişebilecek.

LG açıklamasına göre, kampanyadan yararlanmak isteyen tüketiciler "https://mubi.com/lgtv" web sitesinden yeni bir kullanıcı kaydı oluşturarak 90 günlük MUBI ücretsiz deneme üyeliklerini başlatabiliyor. MUBI uygulaması, webOS 3.0 ve üzeri işletim sistemine sahip 2016-2021 model LG Smart TV'lerde LG Uygulama Mağazası üzerinden indirilebiliyor.

Dünya çapında 190 ülkede 10 milyondan fazla üyeye sahip sinemasever topluluğu olan MUBI, Türkiye'den ve dünyadan sinema sanatının örneklerinin yanı sıra Charlie Chaplin, Eric Rohmer, Agnes Varda, Nuri Bilge Ceylan gibi isimlerin klasiklerine uzanan geniş bir yelpazede film seçeneği sunuyor. MUBI Sunar kapsamındaki bazı yeni ve gelecek filmler arasında Kelly Reichardt'tan İlk İnek, Xavier Dolan'dan Matthias ve Maxime, Pablo Larrain'den Ema, Luca Guadagnino'dan Suspiria, Reha Erdem'den Seni Buldum Ya!, Azra Deniz Okyay'dan Hayaletler ve Ümit Ünal'dan Aşk, Büyü ve birçok film yer alıyor.

LG'nin ödüllü Smart TV arayüzü webOS, içeriği ve özellikleriyle kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Kullanımı kolay ve rahat, hareket sensörlü Sihirli Kumanda ve yapay zeka ile güçlendirilmiş Türkçe akıllı ses tanıma fonksiyonu MUBI'ye erişimi kolay hale getiriyor.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgi için "https://www.lg.com/tr/promotions/mubi-90gun-hediye" adresi ziyaret edilebiliyor.