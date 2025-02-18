LIBRA token nedir? Arjantin\'de neler oluyor?

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LIBRA Nedir?

LIBRA, girişimci Hayden Davis tarafından piyasaya sürülen bir tokendır. Davis aynı zamanda kripto yatırım şirketi Kelsier Ventures'ın CEO'sudur. Bloomberg'in haberine göre, Web3 tabanlı merkeziyetsiz yapay zeka projeleri geliştiren KIP Protocol de LIBRA'nın lansmanında yer aldı.

Ancak KIP, LIBRA piyasaya sürüldükten sonra projeye dahil olduğunu ve yalnızca finanse edilen teknoloji projelerinin seçimi ve yapay zeka girişimlerine teknik altyapı sağlama görevini üstlendiğini açıkladı.

LIBRA, işlem hızının yüksek ve işlem ücretlerinin düşük olmasıyla bilinen Solana blockchain platformunda yer alıyor. Bu platform özellikle memecoin yatırımcıları arasında popüler.

Token, kullanıcıları "vivalalibertadproject.com" adlı bir siteye yönlendiren bir link üzerinden satın alınabiliyordu. Bu ifade, Milei'nin konuşmalarında ve sosyal medya paylaşımlarında sıkça kullandığı bir slogan olup, aynı zamanda Milei'nin siyasi partisi "La Libertad Avanza"nın adına da oldukça yakın.

Başkan Milei ve LIBRA Bağlantısı

14 Şubat Cuma akşamı sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milei, LIBRA'nın Arjantin ekonomisini canlandıracağını ve küçük işletmelerin büyümesini destekleyeceğini söyledi. Token'in web sitesine bağlantı vererek, "Arjantin ekonomisinin büyümesini teşvik edecek, küçük şirketleri ve girişimleri destekleyecek." dedi.

CNN'nin haberine göre, LIBRA tokeni Milei'nin bu paylaşımından dakikalar önce oluşturuldu ve paylaşımdaki web sitesinin alan adı aynı gün kaydedildi.

Token ilk piyasaya çıktığında neredeyse sıfır değere sahipti ve çoğunluğu birkaç dijital cüzdanda tutuluyordu. Ancak Milei'nin desteğiyle tokenin fiyatı neredeyse 5 dolara fırladı ve piyasa değeri 4 milyar doları aştı.

Ancak kısa süre sonra Milei'nin paylaşımında, kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda uyaran bir not belirdi. Notta, tokenin "rug pull" adı verilen bir dolandırıcılık yöntemiyle benzerlik gösterdiği belirtildi. Bu yöntemde geliştiriciler bir token çıkarıp yatırımcı çekiyor, ardından ortadan kaybolarak tüm parayı çekiyor.

Birkaç saat sonra Milei, orijinal paylaşımını sildi ve LIBRA tokeniyle herhangi bir bağı olmadığını belirtti. "Projenin detaylarını bilmiyordum ve öğrendikten sonra paylaşımı durdurmaya karar verdim," dedi.

Tokenin değeri sadece üç saat içinde birkaç sent seviyesine kadar düştü. Beş saat içinde piyasa değerinden 4.4 milyar dolar silindi.

Küresel sermaye piyasaları araştırma şirketi The Kobeissi Letter'a göre, token piyasaya sürüldükten sonraki ilk üç saat içinde 87.4 milyon dolar çekildi ve tokenin yüzde seksen ikisi tek bir cüzdanda tutuluyordu. Ayrıca tokenin dağıtımı hakkında kamuya hiçbir bilgi verilmemişti.

Tokenin kurucusu Hayden Davis, değer kaybına rağmen kazancının bir kısmını elinde tuttuğunu kabul etti.

Aynı gün, Milei'nin ofisinden yapılan açıklamada, konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığı ve "Devlet Başkanı da dahil olmak üzere hükümetin herhangi bir üyesinin usulsüzlük yapıp yapmadığını belirlemek için Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin devreye alındığı" duyuruldu.

Bu arada, Arjantin'deki muhalefet partileri, özellikle "Vatan için Birlik" koalisyonu, Milei'yi sert şekilde eleştirdi ve azil sürecini başlatacaklarını açıkladı.