Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, durdurulan limon ihracatında kısıtlamanın kaldırıldığını açıkladı. Üreticileri zor durumda bırakan kararla ilgili konuşan Bolat, "Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırılmış olup, önümüzdeki süreçte de iç piyasadaki fiyat gelişmeleri kararlılıkla yakından takip edilecek ve denetimlere devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

08.04.2025 16:09
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Ticaret Bakanlığı, Şubat ayının sonunda Adana, Mersin ve Hatay'da yaşanan soğuk hava ve don afetini gerekçe göstererek limon ihracatını geçici süreyle durdurdu. Kısıtlama kararının ardından üreticilerin zor durumda kalabileceği gündeme geldi. Bunun üzerine karar geri alındı.

"SPEKÜLATİF FAALİYETLERE MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Limon üreticileri ile bir araya gelen Bakan Bolat yaptığı açıklamada, "Toplantıda limon üreticilerimizin, ihracatçılarımızın talep ve beklentilerini, piyasada arz güvenliği yanında, arz ve talep arasında fiyat dengesinin sağlanması noktasında atılacak adımları ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını ele aldık. Söz konusu toplantıda ayrıca, limonda halkımızın makul fiyatlardan ürüne erişiminin devamlılığı için yeni hasada kadar spekülatif faaliyetlere karşı müsaade edilmeyeceği ve fiyat istikrarının sağlanacağı hususlarında değerli katılımcılarla mutabık kaldık.

KISITLAMA KALDIRILDI

Bu çerçevede, limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırılmış olup, önümüzdeki süreçte de iç piyasadaki fiyat gelişmeleri kararlılıkla yakından takip edilecek ve denetimlere devam edilecektir. Hükümet olarak, çiftçimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı, esnafımızı ve tüketicilerimizi korumaya ve desteklemeye devam edeceğiz."

Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı
Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı
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Son Dakika Ekonomi Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ercan Bey:
    limon kg fiyatı 25 TL üzerinde olursa bakanlığın tekrar devreye girmesi gerekir. Aksi halde stokçular kazanır.. 6 TL ye limon alıp 75 TL ye satmak nasıl bir ahlaksızlıktır !! Hal kanunu ve çalışma yöntemi yeniden gözden geçirilmeli. 12 2 Yanıtla
  • Mahir Kale:
    hangi ağ babaları kulaklarını çektiyse 1 gün sürdü kısıtlama :) 8 1 Yanıtla
  • Mahir Kale:
    hiç bakan tipi varmı kössü gibi gvat 2 0 Yanıtla
  • ayşe onat:
    bak şimdi geliyor bahane yurt dışına ihraç olduğu için iç piyasada çok yok o yüzden pahalı diyecekler. 0 0 Yanıtla
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