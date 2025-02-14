Lise Öğrencilerinden Ekonomi Okuryazarlığını Artıran Örnek Proje "EconoFem" - Son Dakika
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Ekonomi

Lise Öğrencilerinden Ekonomi Okuryazarlığını Artıran Örnek Proje "EconoFem"

Lise Öğrencilerinden Ekonomi Okuryazarlığını Artıran Örnek Proje "EconoFem"

Türkiye'de ekonomik okuryazarlık konusundaki eksikliği gidermek amacıyla harekete geçen lise öğrencileri, herkesin erişimine açık ücretsiz bir ekonomi eğitimi programı başlattı. Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen ve IB ekonomi öğretmeni Melis Evsen'in rehberliğinde yürütülen bu girişim, büyük ilgi gördü.

14.02.2025 17:52
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Ekonomi derslerinde enflasyon, işsizlik gibi temel ekonomik kavramları öğrenirken Türkiye'deki gündemi daha iyi anlamaya başladıklarını fark eden öğrenciler, edindikleri bilgileri başkalarıyla paylaşmak ve finansal okuryazarlığı artırmak amacıyla "Econofemm" adlı bir program oluşturdu.

Dokuz kişilik ekip, kısa sürede sıfırdan bir müfredat, web sitesi ve eğitim materyalleri hazırlayarak 4 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında 5 haftalık bir ekonomi programı sundu. Program, büyük ilgiyle karşılandı ve İstanbul'dan Girne'ye, hatta Amsterdam'a kadar uzanan geniş bir katılımcı kitlesine ulaştı. Toplamda 270'ten fazla başvuru alan program sayesinde yüzlerce kişi ekonomi temellerini ve ekonomik gelişmelerin neden-sonuç ilişkilerini öğrenme fırsatı yakaladı.

İlk Kurun Müfredatı Şu Şekildeydi:

1. Ders: Ekonominin Temelleri ve Tarihi

2. Ders: Arz-Talep Dengeleri

3. Ders: Davranışsal Ekonomi ve Karar Mekanizmaları

4. Ders: Enflasyon ve Ekonomiye Etkileri

5. Ders: İşsizlik ve Çalışma Hayatına Yansımaları

Lise Öğrencilerinden Ekonomi Okuryazarlığını Artıran Örnek Proje 'EconoFem'

Ekonomi alanında farkındalığı artırmayı hedefleyen bu girişim, temel eğitimini tamamlayan katılımcılara ikinci kurda daha derinlemesine konular sunmayı planlıyor. İkinci kurda ekonomik büyüme, ticaret ve yapay zeka gibi konular ele alınacak. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara okul onaylı sertifika veriliyor.

Econofemm ekibi, Türkiye'de ekonomi bilincini artırmaya yönelik çalışmalarına devam etmeyi hedefliyor.

Daha fazla bilgi için:

Instagram: @econofemm

Web sitesi: econofem.org

Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lise Öğrencilerinden Ekonomi Okuryazarlığını Artıran Örnek Proje 'EconoFem' - Son Dakika

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