Loft Elia Restaurant, "4 İncili Mekanlar" listesine girdi - Son Dakika

Bodrum Loft'daki Loft Elia Restaurant, Hürriyet ve Karaca iş birliği ile gastronomi dünyasına kazandırılan "İncili Gastronomi Rehberi" ödül töreninde "4 İncili Mekanlar" arasında yer aldı.

Loft Elia açıklamasına göre, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İncili Gastronomi Rehberi "İnci" Ödülleri düzenlenen geceyle sahiplerini buldu.

Bodrum'da, Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu'na komşu bölgede bulunan Bodrum Loft tatil köyü içerisindeki Loft Elia Restaurant da gecede "4 İnci Sahibi Mekanlar" arasında yer aldı. Menüsü bulunduğu koyun mavi sularına eşlik eden zeytin ve çam ağaçlarının huzur veren gölgesinden ilham alarak hazırlanan Loft Elia, adını da yörenin simgesi "zeytin"den alıyor.

Yerel tatların günlük tazeliğe göre değişen doğal ürünlerle hayat bulmasından oluşan Loft Elia'nın menüsünde Ege ve Akdeniz mutfağından atıştırmalıklar ve paylaşımlı başlangıçlarından, açık ateş ve taş fırından et, makarna ve tatlı lezzetleri eşlik ediyor.

Bodrum'un en yeni turizm tesislerinden biri olarak yaz döneminde tam dolulukla kapılarını açacak Bodrum Loft misafirlerini ağırlarken, tatil köyünün içerisinde tüm bölgeye hizmet verecek şekilde konumlandırılan Loft Elia Restaurant da manzarasıyla unutulmayacak bir akşam yemeği için zengin menüsünü tatilcilerle buluşturacak.