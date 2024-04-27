Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi - Son Dakika
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Ekonomi

Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla lokanta ve kafelerde satılan yiyecek ve içeceklere ilişkin düzenleme geldi. Yeni tebliğle birlikte bazı restoran ve kafelerin KDV'yi yüzde 10 yerine yüzde 1 ile faturalandırarak istismar etmesinin önüne geçilecek.

27.04.2024 01:15  Güncelleme: 01:20
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı lokanta, kafe ve pastane gibi yerlerde satılan yiyecek ve içeceklerden alınacak Katma Değer Vergisi (KDV) oranı için düzenlemeye gitti. KDV Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasını ön gören tebliğ Resmi Gazete'de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KDV ORANLARININ İSTİSMAR EDİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye Temmuz 2023'te çıkarılmıştı. Söz konusu KDV oranlarının bazı işletmelerce istismar edilmesi üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğ ile buna karşı önlem alındı. Tebliğe göre, lokanta, kafe, pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için yüzde 10 oranında (alkollü ürünlerde yüzde 20) KDV hesaplayacak.

Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi

BAKAN ŞİMŞEK, "SUİSTİMALLERİ ENGELLEME YÖNELİK TEDBİR ALIYORUZ" DEMİŞTİ

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, "KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz" demişti.

Lokanta ve kafelerde yiyecek ve içecek KDV'leri yükseldi

GELİR İDARESİ, "YANLIŞ ANLAŞILDI" DEMİŞTİ

Şimşek'in hemen ardından açıklama yapan Gelir İdaresi Başkanlığı da lokanta ve kafelerdeki KDV'lere ilişkin bugün yayınladığı tebliğ taslağının yanlış anlaşıldığını açıklayarak, KDV oranlarında artış anlamına gelmediğini duyurmuştu.

Tebliğ taslağı ile Cumhurbaşkanlığı Kararı arasındaki farka dikkat çekilen açıklamada, "KDV oran değişikliklerinin Kanunun verdiği yetki çerçevesinde sadece Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılabileceği çok açıktır. Tebliğ taslağında vergi kaybının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Tebliğ ile yapılan düzenleme, yanlış uygulamaların ve suiistimallerin önüne geçilmesini amaçlamakta, KDV oranlarında herhangi bir artış getirmemektedir" denilmişti.

BAZI LOKANTA VE KAFELERDE KDV ORANININ YÜZDE 10 YERİNE YÜZDE 1 OLARAK HESAPLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yaklaşık 41 bin mükellef, KDV oranı uyumsuzluğu yönünden denetlendi. Denetimler sonucunda bazı lokanta veya kafelerin yeme içme hizmeti yerine et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış gibi gösterdiği ve KDV oranını yüzde 10 yerine yüzde 1 olarak hesapladığı tespit edildi.

Ayrıca, bazı marketlerin de temizlik malzemesi sattıkları halde gıda malzemesi satmış gibi gösterdikleri belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen Bakanlık, istismarın önüne geçmek ve rekabet eşitliği sağlamak için Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ taslağı hazırladı.

Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanan taslağa göre hizmet sunan lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için KDV'yi yüzde 10 şeklinde hesaplayacak.

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışları da aynı kapsamda olacak.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin yaptıkları satışlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

Bakanlık yetkilileri, tebliğle yapılacak düzenlemeyle konuya açıklık getirileceğini, KDV oranlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığını, düzenlemeyle gerek yanlış uygulamaların gerekse suiistimallerin önüne geçilmesinin amaçladığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye, Gastronomi, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi - Son Dakika

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