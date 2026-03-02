Lokman Group 2026'da 11 milyar TL ciro hedefliyor - Son Dakika
Lokman Group 2026'da 11 milyar TL ciro hedefliyor

Lokman Group 2026\'da 11 milyar TL ciro hedefliyor
02.03.2026 19:07
Antalya merkezli Lokman Group, 2025'te yüzde 50'nin üzerinde büyüyerek 8 milyar TL ciroya ulaştı. Sağlık, ilaç, teknoloji, tarım ve sağlık turizmi alanlarında faaliyet gösteren grup, 2026'da yeni yatırımlar, dijitalleşme ve ihracat artışıyla 11 milyar TL ciro hedefliyor.

Antalya merkezli Lokman Group, sekiz şirketten oluşan yapısıyla sağlık, ilaç, teknoloji, tarım ve sağlık turizmi alanlarında entegre bir ekosistem sunuyor. 2025 yılında yüzde 50'nin üzerinde büyüme kaydederek 8 milyar TL ciroya ve 8 milyon dolarlık ihracata ulaşan grup, 2026 yılı için daha iddialı bir büyüme planı açıkladı. Hedef, operasyonel kapasiteyi artırarak 11 milyar TL ciroya ulaşmak.

2026'DA OPERASYONEL ETKİNLİK ARTACAK

Lokman Group Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öz, 2026 yılını operasyonel etkinliğin artacağı bir dönem olarak planladıklarını belirtti. Yeni nesil ecza depoculuğu modelini yaygınlaştırmayı, sağlık turizmindeki uzmanlığı derinleştirmeyi ve teknoloji odaklı hizmetleri küresel ölçekte büyütmeyi amaçladıklarını ifade eden Öz, dinamizm, hızlı adaptasyon ve yenilikçiliğin karar süreçlerinin merkezinde yer aldığını vurguladı.

Lokman Group 2026'da 11 milyar TL ciro hedefliyor

LOKMAN ECZA DEPOSU 28 BİN ECZANEYE ULAŞIYOR

Grubun amiral gemisi Lokman Ecza Deposu, Türkiye'nin tek merkezden en kolaylaştırılmış şartlarla çevrim içi satış yapan ecza deposu olarak konumlanıyor. 31 bini aşkın ürün çeşidi ve güçlü dijital altyapısıyla Türkiye genelinde 28 bin eczaneye erişim kapasitesine sahip olan yapı, ilaç takip ve karekod sistemleriyle desteklenen otomasyon altyapısıyla çalışıyor.

Lokman Group 2026'da 11 milyar TL ciro hedefliyor

LED BİM İLE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Lokman Group'un teknoloji markası Ledbim, grubun tüm yazılım ve dijital altyapı süreçlerini yürütüyor. Eczanelere özel pazaryeri entegrasyonları, depo yönetim sistemleri ve IoT tabanlı çözümlerle operasyonel verimlilik artırılıyor. FarmaB platformu ise OTC ve dermokozmetik ürün kategorilerinde 10 binden fazla eczacıya ulaşıyor.

SAĞLIK TURİZMİ VE TARIMDA GENİŞLEME

Grup bünyesindeki Medoper aracılığıyla her yıl 12 farklı ülkeden 500'ün üzerinde uluslararası hasta Türkiye'ye geliyor. Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet gösteren Tane Enterprises Ecza Deposu ise bölgedeki en büyük depolardan biri olarak öne çıkıyor. Tarım alanında Elara Tarım markasıyla üretim yapan Lokman Group, üretim alanını 2026'da 300 dönümün üzerine çıkarmayı planlıyor. Sıfır pestisit ve karbon sıfır hedefi doğrultusunda sürdürülebilir üretim modeli benimseniyor.



Son Dakika Ekonomi Lokman Group 2026'da 11 milyar TL ciro hedefliyor - Son Dakika


