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Lonca BİGG için son başvuru tarihi 23 Şubat - Son Dakika

Lonca BİGG için son başvuru tarihi 23 Şubat

21.02.2022 12:00
Lonca BİGG için son başvuru tarihi 23 Şubat

Kuveyt Türk'ün teknoloji odaklı inovatif fikirlerin ortaya çıkartılması ve desteklenmesi amacıyla 2017 yılında kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi, İTÜ Çekirdek ile yaptığı iş birliğiyle, TÜBİTAK'ın girişimcilere geri ödemesiz destek sağladığı 1.

Kuveyt Türk'ün teknoloji odaklı inovatif fikirlerin ortaya çıkartılması ve desteklenmesi amacıyla 2017 yılında kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi, İTÜ Çekirdek ile yaptığı iş birliğiyle, TÜBİTAK'ın girişimcilere geri ödemesiz destek sağladığı 1.512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı için yeni dönem başvuruları almaya devam ediyor.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, LoncaBİGG sürecinde girişimciler hem Lonca Girişimcilik Merkezi'nin hem de İTÜ Çekirdek'in networkünden faydalanmanın yanı sıra projelerini belli bir aşamaya getirmeleri durumunda Lonca'nın diğer desteklerinden de yararlanabiliyor.

Lonca, BiGG Uygulayıcı Kuruluş olarak girişimcilerin iş fikirlerini www.loncagirisim.com adresi üzerinden alıyor. Girişimciler, TÜBİTAK'ın 2022'nin ilk çağrı dönemine, Lonca Girişimcilik Merkezi'nin internet sitesi üzerinden 23 Şubat'a kadar başvurabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü ve Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, yenilikçi fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla 2017 yılında kurdukları Lonca Girişimcilik Merkezi'nin, aradan geçen sürede Türkiye'nin en etkin kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırma programları arasında ön sıralarda yer almayı başardığını ifade etti.

Ortaköy, bugüne kadar yüzlerce girişime dokunduklarını, fikirleri gün yüzüne çıkarttıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Girişimcilerimize hibe, mentorluk desteği, altyapı, kuluçka hizmeti sunduk. Ülkemizde girişim ekosisteminin gelişmesi ve girişimlerimizin dünya çapında yer edinmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Merkezimizdeki girişimcilerimizin her birine hem ürün geliştirmeleri hem de günlük ihtiyaçlarında kullanmaları için 50 bin TL'ye kadar nakit hibe desteği veriyoruz.

TÜBİTAK'ın BİGG Programı için uygulayıcı kuruluş olmamızla birlikte bu programa başvuruları da kendi platformlarımız üzerinden alabiliyoruz. Böylece uygun görülen girişimler 200 bin TL'ye varan hibe imkanından faydalanabiliyor. Ürünü ve fikri olan, Ar-Ge çalışmaları, altyapı eksiklerini karşılamak isteyen girişimleri Lonca BİGG'e başvurmaya davet ediyoruz."

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İstanbul Teknik Üniversitesi, Girişimcilik, Kuveyt Türk, Lonca, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Lonca BİGG için son başvuru tarihi 23 Şubat - Son Dakika Ekonomi


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