LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor

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Otogaz grubunda salı gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Benzin ve motorin gruplarında ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

03.06.2024 11:30  Güncelleme: 11:43
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin, motorin ve LPG fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,89 dolar civarına kadar düştü. Sektör kaynaklarının aktardığına göre; LPG'ye salı gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

  • İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.27 liradan satılıyor.
  • Benzinin litresi ortalama 41.38 liradan satılıyor.
  • Otogazın litresi 21.19 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

LPG\'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor

Lpg, Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor - Son Dakika
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