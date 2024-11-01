LPG'ye zam yolda: Bu gece pompaya yansıyacak - Son Dakika
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Ekonomi

LPG'ye zam yolda: Bu gece pompaya yansıyacak

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LPG kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir haber geldi. LPG fiyatlarına bu geceden itibaren 71 kuruş zam bekleniyor. LPG'nin litre fiyatında yaşanacak olan artış, tüketicileri olumsuz yönde etkileyecek.

01.11.2024 11:00
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Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. LPG fiyatlarına bu geceden itibaren 71 kuruş zam bekleniyor.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. LPG fiyatlarına bu geceden itibaren 71 kuruş zam bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42 lira 91 kuruştan,

Motorin litre fiyatı 42 lira 79 kuruştan,

Otogazın (LPG) litre fiyatı 25 lira 13 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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Son Dakika Ekonomi LPG'ye zam yolda: Bu gece pompaya yansıyacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ramazan Karakuş:
    Zaten fiyatı düşüktü 1 2 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşının (padişah, akraba, yardakçı ve ultra zenginler hariç) en çok karşı karşı kaldığı şeydir zaten pompa... 1 0 Yanıtla
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