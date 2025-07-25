LPG fiyatlarına gelen zam 25 Temmuz 2025 itibariyle pompaya yansıdı. LPG (otogaz) litre fiyatına 42 kuruşluk artış yansıtıldı. Sektör kaynaklarının bir gün önce duyurduğu zam, bugünden itibaren geçerli oldu. Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Zamla birlikte büyükşehirlerde güncel LPG fiyatları da değişti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de otogaz fiyatları yeniden belirlendi.
İşte 25 Temmuz Cuma sabahı itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:
Benzin: 51,33 TL
Motorin: 53,67 TL
LPG: 26,48 TL
Benzin: 51,12 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 25,88 TL
Benzin: 51,96 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 26,38 TL
Benzin: 52,29 TL
Motorin: 54,83 TL
LPG: 26,33 TL
Son Dakika › Ekonomi › LPG zammı pompaya yansıdı: İşte yeni fiyatlar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?