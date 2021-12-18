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Lübnan nüfusunun yarısı yoksulluk sınırının altında - Son Dakika

Lübnan nüfusunun yarısı yoksulluk sınırının altında

18.12.2021 13:35
Lübnan nüfusunun yarısı yoksulluk sınırının altında

Lübnan'da yapılan bir araştırma, nüfusun yarısının yoksulluk sınırının altında olduğunu ortaya koydu.

Lübnan'da yapılan bir araştırma, nüfusun yarısının yoksulluk sınırının altında olduğunu ortaya koydu.

Lübnan'da yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesi ile son 2 yıldır yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ülkede hayat pahalılığı artıyor. Ekonomik krizin başladığı 2019 yılından bu yana sık sık enflasyon oranlarında keskin artışların görüldüğü ülkede yaşanan krizin, ülke tarihindeki en zorlu kriz olduğu ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) tarafından yapılan bir araştırma, Lübnan'daki yoksulluk oranının son 1 yıl içinde ciddi oranda artış gösterdiğini ortaya koydu. Araştırma, yoksulluğun ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 74'ünü etkilediğini açıklarken, Lübnan İstatistik Kurumu yılın ilk 8 ayındaki enflasyon oranının yüzde 99 olduğunu duyurdu.

Korona virüs salgını ve salgının getirdiği kapanmaların yanı sıra 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanında yaşanan patlama ekonomik krizin etkisi daha da arttırırken nüfusun büyük bir kısmı yoksulluk sınırının altında kaldı. Shadi isimli Lübnanlı, benzini daha ucuza almak için petrol istasyonlarını saatlerce aradığını ifade ederken, Sarah isimli başka bir Lübnanlı ise ülkede yaşamanın artık zor olduğunu sözlerine ekledi. Daha önce turizm alanında çalışan George ise 2 yıldır iş bulamadığını söyledi.

Ekonomist Khaled Abu Shakra, Merkezi İstatistik tarafından yayınlanan resmi rakamlara göre 2018 yılının başından 2021 yılının Ekim ayına kadar olan sürede enflasyon oranı yüzde 562 oldu ve bu oldukça yüksek bir oran. Gıdada enflasyon oranı yüzde 2067'ye ulaşırken, aynı dönemde giyimde enflasyon oranı yüzde 2050 oldu. Bu hiperenflasyon anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. - BEYRUT

Yoksulluk, Enflasyon, Araştırma, Lübnan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Lübnan nüfusunun yarısı yoksulluk sınırının altında - Son Dakika Ekonomi


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