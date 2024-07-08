Maaşı 10 bin TL\'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak

Ekonomi

Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netleşen zam rakamları doğrultusunda ayarlanan tutarlar milyonlarca memur ve emeklilerin hesaplarında gelecek hafta yatırılmaya başlanacak.

ZAMLI MAAŞI 10 BİN TL'NİN ALTINDA KALANLAR VAR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen 10 bin liranın altında kalacak olan emekliler var.

1.8 MİLYON EMEKLİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler içinse yeni bir düzenleme hazırlığının olduğu ifade edildi. NTV'nin aktardığı bilgilere göre aldığı maaş 10 bin liranın altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak.

RAPOR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

AK Parti kurmaylarının hazırlık yaptığı raporu önümüzdeki günler içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmaları bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi halinde düzenleme hızla Meclis gündemine taşınacak.