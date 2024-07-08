Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak

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Milyonlarca memur ve emeklinin zamlı maaşları gelecek hafta hesaplara yatmaya başlayacak. Kök maaşının düşüklüğü nedeniyle zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekli içinse ek zam yapılacak. Yeni düzenlemenin önümüzdeki günler içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

08.07.2024 10:58  Güncelleme: 11:10
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Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netleşen zam rakamları doğrultusunda ayarlanan tutarlar milyonlarca memur ve emeklilerin hesaplarında gelecek hafta yatırılmaya başlanacak.

ZAMLI MAAŞI 10 BİN TL'NİN ALTINDA KALANLAR VAR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen 10 bin liranın altında kalacak olan emekliler var.

Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak

1.8 MİLYON EMEKLİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler içinse yeni bir düzenleme hazırlığının olduğu ifade edildi. NTV'nin aktardığı bilgilere göre aldığı maaş 10 bin liranın altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak.

RAPOR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

AK Parti kurmaylarının hazırlık yaptığı raporu önümüzdeki günler içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmaları bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi halinde düzenleme hızla Meclis gündemine taşınacak.

Maaşı 10 bin TL\'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak

Memur, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • Orhan Özdemir: Yine sadaka bağışladı devlet milletine emekçisine 91 10 Yanıtla
    Bilişim Hurda: Bence de çok yanlış yaptılar 65 yaş üzerinde kimseyi emekli yapmamaları gerekiyordu Avrupa'da olduğu gibi 65 yaş üzerindekileri sadece emekli yapıp yüksek maaş vermedilerdi 27 18
  • Osman Dönmez: Verse kabahat vermese kabahat ,hainlik sadece eline silah almakla olmuyor malesef.... 10 56 Yanıtla
    Selim köşker: Yanlışa yanlış diyememekte hainliğin daniskası oluyor 31 4
  • Erdem Cambaz: eyt lileri emekli edip oyu aldılar şimdi resmen dalga geçiyorlar millet zamanı gelince size cevap verecektir 46 9 Yanıtla
    Ateş: Kanunun tanıdığı hakkı aldı eytliler.Kimse lütufta bulunup erken emekli etmedi.Neden zorunuza gidiyo. 12 4
  • ibrahim seven: bir ayda siz alın bakalım o emeklinin aldığı maaşı 1 gün yetecekmi o para size elinizi vicdanınıza koyun biraz tabi vicdan varsa... 44 7 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Ek zam dedikleri, yani 10.000 TL'ye tamamlayacaklar 36 5 Yanıtla
    Bilişim Hurda: ilk seçimde yeni bir hükümet gelmeli yeni hükümetinde İlk yapması gereken 65 yaş altında emekli olan emeklilerin emekliliğini iptal etmeli ve 65 yaş üzerine yüksek oranda zam yapmalı Asgari ücretin katı emekli maaşı olmalı 5 29 İshak Klein: Şaka gibi.. 20 3
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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