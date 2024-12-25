Maaşlara zam sırası memur ve emeklilerde - Son Dakika
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Ekonomi

Maaşlara zam sırası memur ve emeklilerde

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Asgari ücrete yapılacak zam yüzde 30 olarak belirlendi ve 22 bin 104 lira oldu. Yaklaşık bir aya yakındır süren asgari ücret serüveninin ardından gözler memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kurlulara döndü.

25.12.2024 15:19
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Milyonlarca kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücretin 22 bin 104 liraya yükseltilmesi ve dolar bazında tarihi yüksek seviyeye ulaşmasıyla birlikte gözler memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kurluların maaş zamlarına çevrildi.

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ORANI NE OLACAK?

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren ve hükümetle pazarlık yapılarak alınan zam 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 6, diğer 6 ayı için de yüzde 5 olmuştu. Başka bir deyişle memur ve memur emeklileri eğer enflasyon farkı oluşmazsa 2025 yılında kümülatif olarak yüzde 11.3 zamma razı gelmişti.

Ancak oluşan enflasyon farkı nedeniyle Aralık ayı enflasyon verisi hariç alacakları zam yüzde 10.40'a ulaştı. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da netleşmiş olacak. Örnek vermek gerekirse Aralık ayında enflasyonun yüzde 1.5 olarak gerçekleştiği varsayımında memur ve memur emeklisi yüzde 12.05 zam alıyor.

SGK, BAĞ-KURLULAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 2,24 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97, Ekim ayı için yüzde 2.88, Kasım ayı için yüzde 2,24 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 14,56 oldu. Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.

Yine örnekle ilerlemek gerekirse Aralık'ta aylın enflasyonun yüzde 1.5 geldiği senaryoda SGK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaş zammı yüzde 16.28 ediyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

En düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 liranın da artması bekleniyor. Bunun için kanuni düzenleme yapılacak ve sonrasında yetişirse maaşlara yetişmezse farklar için gün belirlenip hesaplara geçilecek.

REFAH PAYI GELEBİLİR

Hak edilen zamların üstüne refah payı gelerek yeni bir zam oranı hükümet tarafından belirlenebilir.

Maaşlara zam sırası memur ve emeklilerde

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Son Dakika Ekonomi Maaşlara zam sırası memur ve emeklilerde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Adem Sevindik null:
    seçim yok zam da yok 10 2 Yanıtla
  • Harun Sönmez:
    Memur emeklisiyim isterse yüzde yüz zam versinler o iş bitti. 6 3 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    bir daha ki seçimde buluşalım. yıllardır oy verdim. yeter gitmeli artık 2 2 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    AKP YE GÖRE SSK EMEKLİLERİ ! ÖZÜR DİLEYEREK SÖYLÜYORUM,, ADETA KAPI KÖPEĞİ EDİLDİ.ALIN SİZE KEMİK , YALAYIN AÇLIĞINIZI GİDERİN DİYORLAR. ACI AMA GERÇEK. 1 0 Yanıtla
  • Halil Batmaz:
    Şunu demek istiyor, memur ve emekli havasını ne zaman alacak 0 0 Yanıtla
  • Adem1965:
    size verseler sayin millet vekilleri sayin bakanlar sayin cumhur basakani size soruyorum elinizi vicdaniniz a kayarak cevap verin siz gecine bilirmisiniz soylyin eger gecinirseniz biiz emekliler zam bile istemiyoruz insaf yahu ama sunu unutmayin gelecek secimlerde akp mhp kalmayacak unutmayin 0 0 Yanıtla
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