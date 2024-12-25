Maaşlara zam sırası memur ve emeklilerde

Ekonomi

Tek bir rakibi var! Dünyanın en iyileri arasına girdi

Milyonlarca kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücretin 22 bin 104 liraya yükseltilmesi ve dolar bazında tarihi yüksek seviyeye ulaşmasıyla birlikte gözler memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kurluların maaş zamlarına çevrildi.

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ORANI NE OLACAK?

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren ve hükümetle pazarlık yapılarak alınan zam 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 6, diğer 6 ayı için de yüzde 5 olmuştu. Başka bir deyişle memur ve memur emeklileri eğer enflasyon farkı oluşmazsa 2025 yılında kümülatif olarak yüzde 11.3 zamma razı gelmişti.

Ancak oluşan enflasyon farkı nedeniyle Aralık ayı enflasyon verisi hariç alacakları zam yüzde 10.40'a ulaştı. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da netleşmiş olacak. Örnek vermek gerekirse Aralık ayında enflasyonun yüzde 1.5 olarak gerçekleştiği varsayımında memur ve memur emeklisi yüzde 12.05 zam alıyor.

SGK, BAĞ-KURLULAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 2,24 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97, Ekim ayı için yüzde 2.88, Kasım ayı için yüzde 2,24 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 14,56 oldu. Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.

Yine örnekle ilerlemek gerekirse Aralık'ta aylın enflasyonun yüzde 1.5 geldiği senaryoda SGK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaş zammı yüzde 16.28 ediyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

En düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 liranın da artması bekleniyor. Bunun için kanuni düzenleme yapılacak ve sonrasında yetişirse maaşlara yetişmezse farklar için gün belirlenip hesaplara geçilecek.

REFAH PAYI GELEBİLİR

Hak edilen zamların üstüne refah payı gelerek yeni bir zam oranı hükümet tarafından belirlenebilir.