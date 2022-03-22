Madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel, Frankfurt Ticaret Ataşesi görevine resmen başladı - Son Dakika
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Madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel, Frankfurt Ticaret Ataşesi görevine resmen başladı

22.03.2022 16:37

Soma maden faciası sonrası eylem yapan işçiye tekme atmasıyla hafızalara kazınan eski Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, Frankfurt Ticaret Ataşesi olarak Almanya'daki görevine resmen başladı. Yerkel'in ismi Ticaret Bakanlığı'nın "Yurtdışı Teşkilatı" listesine dahil edildi.

Manisa Soma'da, 13 Mayıs 2014'te yaşanan ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği facia sonrası düzenlenen eylemde yere düşen maden işçisini tekmelemesiyle gündeme gelen eski Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, Almanya'daki görevine resmen başladı.

PROTESTO EDİLMİŞTİ

Yerkel'in Frankfurt Ticaret Ataşeliği'ne atanacağı ocak ayında basına yansımış ancak bu atamadan sorumlu kurum olan Ticaret Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama gelmemişti. Yerkel'in Frankfurt Ticaret Ataşesi olarak atanacağı haberleri üzerine Almanya'daki Türklerin üyesi olduğu yaklaşık 30 sivil toplum örgütü Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi yapmış ve Yerkel'in Almanya tarafından "istenmeyen kişi" ilan edilmesi çağrısında bulunmuştu.

SÜRESİ DOLDU

Yerkel'in göreve atanacağı haberlerinin ardından dört yıldır Frankfurt Ticaret Ataşesi olan ve 2021 yılı sonunda görev süresi dolan Tansu Günendi'nin ismi, şubat ayında Ticaret Bakanlığı'nın "Yurtdışı Teşkilatı" listesinden çıkarılmıştı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Şubat ayı sonunda resmen göreve başladığı haberleri çıkan Yerkel'in ismi geçen hafta itibarıyla Ticaret Bakanlığı'nın "Yurtdışı Teşkilatı" listesine dahil edildi. Böylece Yerkel, resmen "Frankfurt Ticaret Ataşesi" oldu.

İŞÇİYE CEZA, YERKEL'E YURTDIŞI GÖREVİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel kalem müdür yardımcısı olan Yusuf Yerkel, yere düşen madenciyi tekmelemiş, olay tepki çekmişti. Yerkel, olayın ardından yedi gün iş göremezlik raporu almış, tekmelediği madenci hakkında "kamu malına zarar vermek" suçlamasıyla 10 ay hapis ve para cezası çıkmıştı.

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Yusuf Yerkel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel, Frankfurt Ticaret Ataşesi görevine resmen başladı - Son Dakika


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