Mağaza vitrinleri sanatsal çalışmalarla donatılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Mağaza vitrinleri sanatsal çalışmalarla donatılacak

10.08.2022 13:15
Mağaza vitrinleri sanatsal çalışmalarla donatılacak

Sanatseverler, 15-31 Ağustos tarihleri arasında Alenen Sanat projesi kapsamında Akasya'da gerçekleşecek 'Vitrinlerin Değişen Yüzü: Sanat' sergisine davet edildi.

Sanatseverler, 15-31 Ağustos tarihleri arasında Alenen Sanat projesi kapsamında Akasya'da gerçekleşecek 'Vitrinlerin Değişen Yüzü: Sanat' sergisine davet edildi.

Sanata ve sanatçıya verdiği değeri hayata geçirdiği çeşitli projeler ve iş birlikleriyle ortaya koyan Akasya, çok sesli, katılımcı, disiplinler arası bir sanat ortamı oluşturmak amacıyla İyilik İçin Sanat Derneği ile başlattığı 'Alenen Sanat' projesi kapsamında sanatseverleri 15-31 Ağustos tarihleri arasında zemin katta gerçekleşecek 'Vitrinlerin Değişen Yüzü: Sanat' sergisinde ağırlayacak.

Yeni nesil sanatçıların keşfedilmesi ve tanıtılması amacını taşıyan ve resimden heykele, dijital sanatlardan enstalasyona çeşitli alanların bir arada değerlendirildiği multidisipliner sanat projesi Alenen Sanat kapsamında, Dr. Feride Çelik küratörlüğünde; Dilan Kapar, Hicran Aksöz, İpek Erfidan, Melek Kaya ve Şimal Bilgiç'in ürettiği eserler serginin son günü olan 31 Ağustos tarihinden sonra Akasya içerisindeki mağazaların vitrinlerinde yerini alacak. Bu sayede moda ve tasarım dünyasının sanatla olan birlikteliği mağazaların vitrinlerine de yansıyacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

İyilik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mağaza vitrinleri sanatsal çalışmalarla donatılacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:19 Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Türkiye imalatçı bir ülke
12:22 Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'u kızdıracak video! Yarım milyona yakın görüntülenme aldı
12:22 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul'da AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 zam yapılması kararlaştırıldı
12:05 Sivas'ta buğday hasadı rekolte zirve yapınca ambarlara sığmadı! Naylonlara sarılan mahsul toprağa gömüldü
11:54 Nihat Doğan ve 3 aylık hamile hayranının düğün pozu ortaya çıktı! Çiçekle karnını kamufle etti
11:47 Belediyenin işlettiği taşocağının izinsiz çalışma yaptığını iddia eden Orman İşletme Şefi görevden alındı
11:41 Akdeniz'e açılan Abdülhamid Han, Batı'yı panikletmeye yetti! ABD, Almanya, İngiltere ve Yunan basını Türkiye'yi suçladı
11:32 30 metreden denize atlayan çocuk omurgasını kırdı
11:24 8 yıllık evliliğini bitiren Petek Dinçöz'ün yeni nişanlısı Nida Büyükbayraktar, çocukluk aşkı çıktı
11:10 Ankara Melike Hatun Cami imamı Halil Konakcı: Dövme yaptırmak kanunen yasaklanmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 13:20:26. #1.13#
SON DAKİKA: Mağaza vitrinleri sanatsal çalışmalarla donatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş