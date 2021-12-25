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Mahalle bakkalları süpermarketlere karşı sokağa indi - Son Dakika

Mahalle bakkalları süpermarketlere karşı sokağa indi

25.12.2021 20:08

Mahalle bakkalları süpermarketlere karşı sokağa indi Bakkallar, toptancı şirketleri ve zincir marketleri protesto etti Ankara'da toplanan bakkallar, toptancı şirketlerin zincir marketlere daha düşük fiyattan ürün satarak bakkalları 'fahiş fiyatçı' gibi göstermesini protesto etti.

Mahalle bakkalları süpermarketlere karşı sokağa indi

Bakkallar, toptancı şirketleri ve zincir marketleri protesto etti

ANKARA - Ankara'da toplanan bakkallar, toptancı şirketlerin zincir marketlere daha düşük fiyattan ürün satarak bakkalları 'fahiş fiyatçı' gibi göstermesini protesto etti.

Ankara Ulus Heykeli önünde bir araya gelen bakkallar, büyük şirketlerin bazı ürünleri zincir marketlere kendilerinden daha düşük fiyatlardan sattıklarını, bu şekilde bakkalların daha yüksek satıyor izlenimi verilmesini ve halk arasında bakkalları 'fahiş fiyatçı' olarak görünmesini protesto etti.

"Bakkalı pahalı gösterme imajı için uğraşmaktalar"

Fiyatların farklılıklarından bahseden bakkal sahibi bir vatandaş, zincir markette 9,5 TL'ye satılan bir ürünün kendilerine 11,85 TL'ye geldiğini, bu şekilde bakkallara pahalı gösterme imajı vermeye çalıştıklarını söyleyerek, "Maruz kaldığımız durumlar bize belirlenen fiyat politikasının çifte standartından kaynaklanıyor. 9,5 TL'ye zincir markette satılan bir ürünümüz bize 11,85 TL'ye bize toptancı tarafından satılmakta. Bizim bu 14 ila 15 TL arasından satmamızı istiyorlar. Bu da yüzde 60'a varan fiyat farkına tekabül ediyor. Aynı ürünü aynı firmadan alıp bu kadar fiyat farkının olması kesinlikle haksızlıktır. Şunu da belirtmek isterim ki tüm ürünler böyle değil. Birkaç tane ürünü özellikle ön plana çıkararak aslında bakkallarda çok daha uygun fiyatlar varken birkaç tane ürünü ön plana çıkararak bunların üzerinden bakkalı pahalı gösterme imajı için uğraşmaktalar" dedi.

Mahalle bakkalları süpermarketlere karşı sokağa indi
Mahalle bakkalları süpermarketlere karşı sokağa indi
Mahalle bakkalları süpermarketlere karşı sokağa indi

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Türk Lirası, Protesto, Ankara, Ulus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mahalle bakkalları süpermarketlere karşı sokağa indi - Son Dakika Ekonomi


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