Maher Sigorta Grubu Başkanlığına Ahmet Yaşar görevlendirildi

Quick Sigorta Genel Müdürü ve Corpus Sigorta Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Ahmet Yaşar, Maher Sigorta Grubu Başkanı olarak görevlendirildi. Quick Sigorta'da Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük görevi devam eden Ahmet Yaşar aynı zamanda Corpus Sigorta'da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak yönetim kurulu üyeliği görevini de sürdürecek. Holdingte son olarak CFO olarak görev yapan Volkan Yıldız, grubun Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığına atandı. Ahmet Yaşar ve Volkan Yıldız Maher Grup Şirketlerindeki muhtelif yönetim kurulu üyeliği görevlerine de devam edecek. Corpus Sigorta Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Murat Şişli, Corpus Sigorta Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi atandı.

Yeni yatırımlar

Enerji ve inşaatla başladığı yatırımlarına önce Quick Sigorta sonra Corpus Sigorta'yı dahil ederek Türkiye'nin en büyük bağımsız, yerli sigorta grubunun sahibi olan Maher Holding, finans sektöründe yeni yatırımlara hazırlandığını daha önce açıklamıştı. 2021 yılının nisan ayında, aktif varlıkları arasında AND Kozyatağı binası bulunan AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin yüzde 100 oranındaki hisselerini de devralan Maher Holding Sigorta Grubu, bu devir işlemi sonrasında şirketin adını MHR Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. olarak değiştirirken Şirketin aktifinde yer alan AND Kozyatağı binasının yeni adı da Quick Tower oldu.

2021 yılı Haziran dönemi itibariyle yaklaşık 4 milyar TL'lik varlık ve 750 milyon TL'lik öz kaynak yöneten ve yılsonu itibariyle taşınacağı kendi binasında faaliyetlerine devam edecek olan Maher Grubu'nun CEO'su Levent Uluçeçen, çalışanlarına yaptığı açıklamada, grubun gelecek üç yılda yeni yatırımlara hız vereceğini belirterek büyüme stratejilerine uygun olarak yeni sektörler ve şirketlerin gruba katılmasıyla üst yönetimde yeni görevlendirmelerin ve terfilerin gerçekleşeceğini bildirdi. Atamalarla ilgili bilgi veren Levent Uluçeçen, yeni yatırımların ve atamaların hayırlı olmasını diledi. - ANKARA