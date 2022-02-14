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Malatya'da yol ve alt yapı yatırımları - Son Dakika

Malatya'da yol ve alt yapı yatırımları

14.02.2022 15:36
Malatya'da yol ve alt yapı yatırımları

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2022 yılında Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından il genelinde yapılacak olan yatırımlarla ilgili Genel Sekreter Cemal Noğay, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarıyla değerlendirme toplantısı yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2022 yılında Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından il genelinde yapılacak olan yatırımlarla ilgili Genel Sekreter Cemal Noğay, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarıyla değerlendirme toplantısı yaptı.

Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, 2022 yılı içerisinde yapılacak olan çalışmalarla ilgili hazırlıklarını ve planlamalarını yaptıklarını ifade etti.

2022 yılı Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının yıl içerisinde yapacağı çalışmaları değerlendirmelerini yaptıklarını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise " 2022 yılı içerisinde yapacağımız çalışmaların değerlendirmesini, genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız, yol ve altyapı koordinasyon daire başkanımız ve daire başkanlığımıza bağlı birimlerle yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte ilçelerde yapacağımız toplantılara altyapı oluşturması için toplantımızı yapıyoruz. Toplantımızın Malatya'mıza, ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız geçtiğimiz 3 yıllık süreç içerisinde hakikaten destan yazdı. Malatya'da şu anda Büyükşehir Belediyemizin uhdesinde olup rakımı çok yüksek yerler hariç her taraf asfalt oldu. Geçtiğimiz kış sürecinde ilimiz genelinde yoğun bir yağışı aldık. Buzlanmalar oldu. Buzlanmaların çözülmesiyle ilgili tuzlama çalışmaları yapıldı. Tuzlamaya bağlı olarak yolların bozulması yaşandı. Özellikle yolların çok daha bozulmaması için bir an evvel tamirinin, yamasının yapılması ve ikinci kat asfaltlarının yapılması noktasında toplantımızda değerlendirmelerini yaparak akabinde çalışmalar yapılacak" diye konuştu. - MALATYA

Malatya'da yol ve alt yapı yatırımları
Malatya'da yol ve alt yapı yatırımları

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Koordinasyon Daire Başkanlığı, Selahattin Gürkan, Hakan Demir, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya'da yol ve alt yapı yatırımları - Son Dakika Ekonomi


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