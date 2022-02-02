Malatya'dan yurdun dört bir yanına sertifikalı kayısı fidanı

Dünyanın önemli kayısı üretim merkezi konumundaki Malatya, son beş yılda üretilen 4 milyon 110 bin 400 hastalıktan arındırılmış sertifikalı kayısı fidanının büyük bölümünü, Türkiye'nin dört bir yanına gönderdi.

"Dünyanın kayısı başkenti" olarak nitelendirilen Malatya, sertifikalı kayısı ile sert çekirdekli meyve fidanı üretiminde önemli bir konumda bulunuyor.

Büyük bir kısmı rakımın düşük olduğu Battalgazi ilçesinde üretilen ve sert çekirdekli meyvelerde şiddetli deformasyonlar ve hasat zamanından önce erken döküme neden olan şarka hastalığından ari fidanlar, Türkiye'nin dört bir yanından alıcı buluyor.

Bu kapsamda, kentte 2017 yılında sertifikalı üretilen 380 bin kayısı fidanı sayısı 2021 yılında 1 milyon 250 bin 500'e ulaştı.

Sertifikalı kayısı fidanı üretimi son 5 yılda yaklaşık 3 kat artarken, üretilen 4 milyon 110 bin 400 kayısı fidanının bir kısmı kentte büyük bir kısmı da diğer illerde toprakla buluşturuldu.

Kentte kayısı fidanının dışında badem, şeftali gibi çeşitli meyve türlerinden 2 milyon 488 bin 440 adet meyve fidanı üretimi gerçekleştirildi.

Malatya'da son 5 yılda üretilen sertifikalı fidan sayısı ise şöyle: