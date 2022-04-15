Malatya TSO, Ramazan gıda yardımlarını yerel firmalardan aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya TSO, Ramazan gıda yardımlarını yerel firmalardan aldı

15.04.2022 11:39
Malatya TSO, Ramazan gıda yardımlarını yerel firmalardan aldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), geleneksel olarak yürüttüğü Ramazan Ayı yardım faaliyetlerine bu yılda devam ediyor.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), geleneksel olarak yürüttüğü Ramazan Ayı yardım faaliyetlerine bu yılda devam ediyor. MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 2 bin 500 aileye ulaştıracakları gıda kolilerini yerel firmalardan temin ettiklerini söyledi.

MTSO tarafından her yıl Ramazan Ayında yapılan alışveriş fişi ve gıda kolisi yardımı bu yıl da gerçekleşiyor. Malatya'nın farklı mahallelerinde yaşayan 2 bin 500 aileye ulaştırılacak olan gıda kolilerinin içinde bulunan bütün ürünler küçük ve orta ölçekli yerel firmalardan alındı. Yardım kolilerinin hazırlandığı marketleri ziyaret ederek, kolilerin hazırlanmasına da katkı sunan Başkan Sadıkoğlu, "Her yıl olduğu gibi bu Ramazan Ayında da ihtiyaç sahibi ailelerimizi yalnız bırakmayacağız. Çatı kuruluşumuz olan TOBB'un da katkılarıyla 2 bin 500 ailemize gıda yardımında bulunacağız. İlimizin farklı mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimize vereceğimiz kolilerimizde bulunan tüm gıdaları Odamız üyesi olan yerel marketlerimizden aldık" dedi.

"Yerel firmaları korumamız lazım"

Yerel firmaların korunması gerektiğine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "Hayatın her koşulunda nasıl yerel marketlerimiz ve bakkallarımız bizlerle birlikteyse bugün biz de onlarla birlikteyiz. Her türlü zor şartlara karşı göğüs geren, mücadele eden yerel esnafımızı korumamız lazım. Yerel esnafımız hayatımızın her anında bizimle. Kimimizin kapı komşusu, kimimizin akrabası. Taziyemizde düğünümüzde onlar hep yanımızda.

Gerektiğinde dükkanını kapatıp önünüze düşüp bizlere adres gösteren. Yeri geldiğinde param yok dediğimizde sonra ödersin diyen erdemli esnaflarımızı bu süreçte desteklememiz gerekiyor. Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de yardım kolilerimizin içinde yer alan ürünleri yerel esnafımızdan alıyoruz. Ben Malatyalı hemşehrilerime de sesleniyorum; bu süreçte alışverişlerini internetten veya global firmalardan değil yerel esnafımızdan yapmalarını rica ediyorum. Hemşehrilerimin de gerekli katkıyı sunacaklarını umut ediyorum" diye konuştu.

"Başkanımızın bu düşüncesi bizleri memnun etti"

Yerel marketlerin sahipleri de ince düşüncelerinden dolayı Başkan Sadıkoğlu'na teşekkür ederek, "Pandemiyle birlikte başlayan bir sıkıntı içerisindeyiz. Ürünlere gelen zamlardan dolayı zaten işlerimiz düştü. Böylesine bir dönemde yanımızda olan ve alışverişlerini bizlerden yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'na ve özellikle Oğuzhan Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - MALATYA

Malatya TSO, Ramazan gıda yardımlarını yerel firmalardan aldı
Malatya TSO, Ramazan gıda yardımlarını yerel firmalardan aldı

YORUMLAR
500
Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret, Ramazan, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya TSO, Ramazan gıda yardımlarını yerel firmalardan aldı - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Dünyada çok az bulunan 'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
12:00 Alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:21:07. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya TSO, Ramazan gıda yardımlarını yerel firmalardan aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement