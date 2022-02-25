Malazgirt Ziraat Odasından şeker pancarı bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
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Malazgirt Ziraat Odasından şeker pancarı bilgilendirme toplantısı

25.02.2022 13:08
Malazgirt Ziraat Odasından şeker pancarı bilgilendirme toplantısı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığı organizasyonuyla şeker pancarı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığı organizasyonuyla şeker pancarı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarımsal Üretim Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Mehmet Hilmi Öğülmüş, Ağrı Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Mehmet Bayram, Bölge Şefi İbrahim Bostancı ve Malazgirtli pancar üreticileri katıldı. Ağrı Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Mehmet Bayram, 2020 yılından itibaren Ağrı, Kars ve Erciş fabrikalarında uygulanmaya başlayan pancar üretim teşvik primi ile Malazgirt'te pancar üretiminde son 3 yılda 50 bin tondan 130 bin tona üretimin yükseldiğini söyledi. Bayram, "Hasat öncesi kesim fiyatının belli edilecek olması, avans miktarının yüzde 100 arttırılarak 3'ten 4'e çıkarılması Malazgirt pancar üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılamıştır" dedi. - MUŞ

Malazgirt Ziraat Odasından şeker pancarı bilgilendirme toplantısı
Malazgirt Ziraat Odasından şeker pancarı bilgilendirme toplantısı

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Ziraat Odası, Malazgirt, Ağrı, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malazgirt Ziraat Odasından şeker pancarı bilgilendirme toplantısı - Son Dakika


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