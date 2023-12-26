Malezyalı şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı\'nın işletme hakkını satıyor

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Bloomberg, IC Holding'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ortak olmak üzere havalimanı işletmesinin tüm hisselerine sahip olan Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) ile görüştüğünü yazdı. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, görüşmeler henüz ilk aşamada ve anlaşma yapılmış değil. MAHB yetkilileri, IC Holding ile stratejik işbirliğine girmekte olduklarını söyledi.

11 AYDA 34 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ

Ocak-kasım döneminde yıllık yüzde 21'lik artışla 34 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yılan hikayesine dönen ikinci pisti dün düzenlenen törenle hizmete açılmıştı. Sabiha Gökçen, yolcu sayısına göre İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'nın ardından Türkiye'de üçüncü sırada bulunuyor.

ANTALYA HAVALİMANI'NDAKİ YÜZDE 49'LUK PAYINI SATMIŞTI

İmrahim Çeçen'in yönetim kurulu başkanı olduğu IC Holding, 2018 yılında Antalya Havalimanı işletmesindeki yüzde 49'luk payını 360 milyon euroya Tav Havalimanları Holding'e satmıştı. IC Holding, Kütahya'daki Zafer Havalimanı'nı da işletiyor.

TÜM HİSSELER MAHB'DA

30 Nisan 2014 tarihi itibariyle Hindistanlı GMR Grubunun, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle de Limak Yatırım'ın hisselerini satın alan MAHB, Sabiha Gökçen'in işletmesinin tüm paylarını elinde bulunduruyor. Üçlü konsorsiyum, 2008 yılında 1,9 milyar euroya Sabiha Gökçen'in 20 yıllık işletme hakkını almıştı.