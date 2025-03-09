Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk "IBAN cezası" yolda - Son Dakika
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Ekonomi

Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk "IBAN cezası" yolda

Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk "IBAN cezası" yolda

Kira fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar sonrası bazı ev sahipleri vergiden kaçmak için kira ücretlerinin bir kısmını elden bir kısmını banka aracılığıyla almaya başlarken bazıları ise hiç kontrat yapmayarak evini boş gösteriyor. Maliye ekipleri bu konuyla ilgili denetimlerini artırırken kayıt dışı ekonomiyi besleyenlere 20 milyon TL'ye kadar ceza kesiliyor.

09.03.2025 08:45
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Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi, kira fiyatlarındaki fahiş artış sonrası bazı ev sahipleri, vergiden kaçınmak için farklı yollara başvurmaya başladı. Kimileri kontrat yapmadan evini boş gösterirken, kimileri de kiranın bir kısmını banka yoluyla, bir kısmını elden alarak vergiden kaçıyor. Ancak Maliye, bu oyunlara son vermek için düğmeye bastı. CİMER ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na yapılan şikâyetler üzerine incelemeler derinleştirildi.

EKİPLER AĞIR CEZALAR KESMEYE HAZIRLANIYOR

Tapu kayıtları, banka hesapları ve saha araştırmalarıyla kayıt dışı kira gelirlerini tespit eden ekipler, ağır cezalar kesmeye hazırlanıyor. Ev sahiplerinin yüksek vergi ödememek için geliştirdiği bu yöntemler, kiracıları da zor durumda bırakıyor. Bazı ev sahipleri, kira bedellerini resmi kayıtlara düşük gösterirken, bazıları ise hiç kontrat yapmadan kiracıları evlerinde oturtuyor.

KİRACILAR DA CEZADAN KAÇAMAYACAK

Yeni düzenlemeye göre sadece ev sahipleri değil, kiracılar da cezadan kaçamayacak. Eskiden yalnızca iş yeri kiralamalarında hem kiracıya hem de ev sahibine ceza uygulanırken, artık konut kiralarında da aynı yaptırım söz konusu. 500 TL üzerindeki kira ödemelerinin tamamının banka veya PTT üzerinden yapılması şart! Aksi halde her iki taraf da büyük cezalarla karşılaşabilir.

UZMANLARDAN UYARI

Kiracıların, ev sahibi kabul etmese bile ödemelerini banka veya PTT yoluyla yapmaları gerektiği konusunda uzmanlar uyarıda bulunuyor. Üstelik ödeme elden yapıldıysa, kiracının bunu 5 iş günü içinde yetkililere bildirme hakkı var. Aksi takdirde o da cezaya çarptırılacak.

CEZA ÜST SINIRI 20 MİLYON TL'YE ÇIKARILDI

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yasaya göre, kira ödemelerini elden yapan veya alan herkese ceza kesilecek. Her bir tespit için kira bedelinin yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacak ve bu tutar en az 5 bin TL olacak. Üstelik bir takvim yılı içinde bu cezanın üst sınırı tam 20 milyon TL'ye çıkarıldı.

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Son Dakika Ekonomi Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk 'IBAN cezası' yolda - Son Dakika

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Maliye düğmeye bastı Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk “IBAN cezası“ yolda Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk "IBAN cezası" yolda
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