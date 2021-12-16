Manisa Büyükşehir Belediyesinde yeni yılın planlamarı devam ediyor

2021 yılı değerlendirme ve 2022 yılı planlama toplantıları kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda geçtiğimiz dönemde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Ergün, 2022 yılında yapılması planlanan çalışmalarla ilgili de fikir alışverişinde bulundu.

Yılsonu değerlendirme ve planlama toplantılarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile bir araya geldi. Geride kalan yılda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Başkan Ergün,2022 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Manisalıların huzuru ve mutluluğu için aynı aşkla çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Ergün, "2021 yılını geride bırakmaya sayılı günlerin kaldığı süreçte, yeni yılda yapacağımız çalışmalarla ilgili planlamamıza devam ediyoruz. İlimiz genelinde ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetlerimizi yaparken bir yandan da kente dev yatırımları kazandırabilmek amacıyla aynı aşkla çalışacağız. Sevdamız Manisa, sevdamız Türkiye" ifadelerinde bulundu. - MANİSA