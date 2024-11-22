Manisa'ya Çin mahallesi kuruluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'ya Çin mahallesi kuruluyor

Manisa\'ya Çin mahallesi kuruluyor

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yaparak Manisa'da fabrika kurmayı planlıyor. 2026 yılına kadar üretime başlaması hedeflenen tesisin 20 bin kişiye kadar istihdam sağlaması bekleniyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, fabrikanın kent ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, fabrikanın kurulmasıyla birlikte 2 bin 500 Çinli çalışan ve ailelerinin kente geleceği öğrenildi.

22.11.2024 18:01
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Türkiye'ye 1 milyar dolar yatırım yapacağı ve Manisa'da fabrika kuracak olan Çinli elektrikli otomobil devi BYD için kentte bir yerleşim alanı kuruluyor.

2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 20 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

Egedesonsöz'e konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, BYD'nin kentte fabrika kuracak olmasının kent ekonomisine önemli katkı sunacağını söyledi.

Manisa'ya Çin mahallesi kuruluyor

"2 BİN 500 ÇİNLİ ÇALIŞAN VE AİLESİ GELECEK"

Fabrikanın kurulma sürecinin devam ettiğini aktaran Zeyrek, yaklaşık 20 bin kişilik istihdamın sağlanacağı bölgeye 2 bin 500 Çinli çalışan ve ailesinin kente geleceğini de aktardı.

Zeyrek, Çin'den gelecek çalışanların ülkeye adaptasyonu çalışmalar yapacaklarını belirterek şunları söyledi: "BYD'nin parasını Manisa'da tutma lazım benim. İçinde Çin sokağının da olduğu yeni yaşam alanları oluşturmaya çalışıyorum. Ben mimarım ve tam da çözüme ulaşabilecek mesleğe sahibim. Aslında bir tane daha Vestel geliyor Manisa'ya. Yaklaşık 20 bin kişinin çalışacağı alandan bahsediyoruz. Burada onunla birlikte yan sanayiler gelmeye başlıyor. Yeni OSB bölgelerine yönlendiriyorum gelen sanayicileri. Soma, Kırkağaç gelişsin diye. Bununla ilgili bir lojistik merkezi kurmaya çalışıyoruz. Alsancak Limanı da artık limitlerini doldurdu. Biz Soma üzerinden Aliağa ve Çandarlı limanlarına inmeyi düşünüyoruz. TCDD'den bir tane rayla birlikte yeni lojistik merkezine şehri yaymamız gerekiyor bizim"

İş Dünyası, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'ya Çin mahallesi kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Johan Elmander:
    Türkiye de işçi mi kalmadı ki Çin'den yerleşkeler geliyor, bu iktidar tehlikeli şeyler yapıyor 6 7 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    E ne anladık biz bu sevgiden. Hani müdür şef yönetim kurulu çinli tamam. Belliki bant sistemindede çinli çalışacak. 2 0 Yanıtla
  • Ferit Sever:
    byd bizim millete araba satacağını sanıyor satıp parayı çine aktaracak ülkemizden de işci almayacak yok öyle yağma çin malı almıyoruz 2 -3 yıl.sonra son sahibi olacak üstüne bizim insanımızı çalıştırmayacak 0 0 Yanıtla
  • RECEP null:
    firmanın kalitecisi mühendisi argecisi çinli olmak zorunda 2500 kişi onlar 0 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    20 bin çalışanın 2.500 tanesinin Çinli olmasi gayet normal 0 0 Yanıtla
  • Recep Özdoğan:
    lan bunlar bizi yer demedi deme İbrahim 0 0 Yanıtla
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