Mardin Büyükşehir Belediyesi kendi asfaltını üretecek - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kurulumu devam eden ve 20 milyon liraya mal olan asfalt plenti ile şehrin ihtiyacı olan sıcak asfaltı kendisi üreterek vatandaşa hizmet edecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, bu sene yapılması planlanan yaklaşık 200 milyonluk sıcak asfalt ihalesi iptal edilerek yaklaşık 20 milyon lira bedelle satın alınan sıcak asfalt üretim merkezi asfalt plenti ile hedeflenen 100 kilometrelik sıcak asfalt üretimi gerçekleştirilecek. Kentin en büyük sorunlardan biri olan ve kullanım nedeniyle sürekli yenileme, yama yapmak zorunda kalınan yolların asfaltlanmasını daha az maliyetle çözmek adına başlatılan proje tamamlandı. Proje çerçevesinde 20 milyon lira bedelle satın alınan asfalt plenti, bölgenin en büyük ve en modern plenti olacağı belirtildi.

Asfalt plentinin kurulumu büyükşehir belediyesine ait taş ocağı ve konkasörün bulunduğu alanda tüm hızıyla devam ediyor. Kurulumunun tamamlanmasıyla alanda bulunan taş ocağından çıkarılacak malzeme ile daha kısa sürede asfalt üretimi sağlanacak. Hava şartları uygun olduğu takdirde saatte yaklaşık 240 ton sıcak asfalt üretimi hedefleniyor. Doğalgazla çalıştırılacak asfalt plentinde, piyasa fiyatının altında daha kaliteli asfalt üretimi gerçekleştirilecek.

Vali Demirtaş, bu seneki programlarında 100 kilometre sıcak asfalt olduğunu söyledi. Bunun da yaklaşık maliyeti 200 milyonu tuttuğunu ifade eden Vali Demirtaş, "Biz bu sene ihaleyi iptal ettik. Kendi plentimiz, kendi taş ocağımız, kendi konkasörümüz ile sıcak asfaltı kendi elemanlarımız ile asfaltımızı kendimiz üreteceğiz" dedi.

Mardin'e kalıcı eser bırakmaya devam edeceklerini aktaran Vali Demirtaş, "Bunun gibi projeler şehrin için kalıcı eserler. Artık Mardin Büyükşehir Belediyesi bir daha sıcak asfalt ihalesine çıkmayacak. Asfalta harcanacak imkanlar ile şehrin başka sorunları çözülecek. Şehrin geleceğe daha sağlam basması için böyle kalıcı eserler bırakmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu. - MARDİN