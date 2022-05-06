Mardin'in bu sezon turizm hedefi: 1 milyon konaklama - Son Dakika
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Mardin'in bu sezon turizm hedefi: 1 milyon konaklama

06.05.2022 11:53
Mardin'in bu sezon turizm hedefi: 1 milyon konaklama

Turizm sezonunun açılmasıyla Mardin'de konaklamada 1 milyon, günübirlik ziyaretlerde ise 3 milyon turist hedefleniyor.

Turizm sezonunun açılmasıyla Mardin'de konaklamada 1 milyon, günübirlik ziyaretlerde ise 3 milyon turist hedefleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde dini, dili, etnik yapısı, kültürü, tarihi ile bölgedeki en zengin şehir olan Mardin'de turizm sezonu açıldı. Mardin Turizm Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Gürgör, pandemiden önce Mardin'de 750 binlik bir konaklamanın olduğunu belirterek yeni normalleşme de 1 milyon konaklama ve günübirlik ziyaretlerde 3 milyonu aşmayı hedeflediklerini söyledi.

Sadece giriş çıkışların 3 milyon olduğunu belirten Gürgör, "Araya pandemi girince 1-2 yıl içerisinde Mardin dahil Türkiye'deki bütün turizm sektörü bayağı bir düşüşe geçti. Ama normalleşme ve Covid-19'dan kurtulmamızın vesilesiyle şu anda bizim hedefimiz bir milyon konaklama. Mardin'de o zaman içerisinde de bir sürü yatırımlar oldu. Üçüncü beş yıldızlı otelimizi de açtık. Bir sürü konak restore edip turizme kazandırdık" dedi.

"Şu anki hedef 1 milyon konaklama"

Şu anki hedeflerinin 1 milyon konaklama olduğunu belirten Güngör, giriş çıkışın ise çok fazla olduğunu söyledi. Gürgör, "Çünkü yatak kapasitemiz yüksek olmadığı için bu tarihlerde mesela bayramlar gibi çok yoğun olduğunda yakın illerde konaklayıp Mardin'de geziyorlar. Bizim hedefimiz yıl sonuna kadar 1 milyon konaklamayı sağlamak. 2019 öncesinde 3 milyonluk bir giriş çıkışımız vardı. Valiliğin, belediyenin, kültür müdürlüğünün istatistiklerini tutmuş olduğu 3 milyona yakın giriş çıkış oldu. 2022'de inşallah o rakamı tuttururuz. Çünkü biliyorsunuz hemen pandemiden sonra yeni normalleşmeye geçtik. Hedefimiz 3 milyonu geçmek" diye konuştu. - MARDİN

Mardin'in bu sezon turizm hedefi: 1 milyon konaklama
Mardin'in bu sezon turizm hedefi: 1 milyon konaklama
Mardin'in bu sezon turizm hedefi: 1 milyon konaklama
Mardin'in bu sezon turizm hedefi: 1 milyon konaklama
Mardin'in bu sezon turizm hedefi: 1 milyon konaklama
Mardin'in bu sezon turizm hedefi: 1 milyon konaklama
Mardin'in bu sezon turizm hedefi: 1 milyon konaklama

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Güneydoğu Anadolu, turist, Turizm, Mardin, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mardin'in bu sezon turizm hedefi: 1 milyon konaklama - Son Dakika


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