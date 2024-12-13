Market raflarındaki en pahalı peynirde hile çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Market raflarındaki en pahalı peynirde hile çıktı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, market raflarındaki en pahalı peynir markasında hile tespit etti. Napoli Antica markasına ait tam yağlı mozzarella peynir ürününde, manda sütü yerine inek sütü kullanıldığı belirlendi.

13.12.2024 16:00  Güncelleme: 16:09
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bu kez, listeye market raflarının en pahalı peynir markası eklendi.

İNEK SÜTÜ TESPİT EDİLDİ

Napoli Antica markasına ait tam yağlı mozzarella peynir ürününde taklit ve tağşiş tespit edildi. Yapılan analizlere göre "Pastorize Manda Sütü" içermesi gereken ürünlerde, manda sütü yerine inek sütü kullanıldığı belirlendi. Söz konusu peynirin içeriğinde pastorize manda sütü, asitlik düzenleyici, sitrik asit, tuz, peynir mayası, peynir kültürü olduğu belirtilirken analizlerde ise manda sütü yerine inek sütü kullanıldığı tespit edildi.

Market raflarındaki en pahalı peynirde hile çıktı

EN PAHALISI

Bu markaya ait peynir market raflarında 125 gramı 189 TL'den, kilogram fiyatı bin 519 TL'den satılıyor.

Market raflarındaki en pahalı peynirde hile çıktı

Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Market raflarındaki en pahalı peynirde hile çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Adem GS:
    en pahalisi böyleyse diğerleri nasıldır acaba 9 1 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Denetım yok kanun yok adalet yok düzen hırsızlık gıda mühendisleri boşta gezerse böyle olur 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Al işte!! 3 0 Yanıtla
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