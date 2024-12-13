Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bu kez, listeye market raflarının en pahalı peynir markası eklendi.
Napoli Antica markasına ait tam yağlı mozzarella peynir ürününde taklit ve tağşiş tespit edildi. Yapılan analizlere göre "Pastorize Manda Sütü" içermesi gereken ürünlerde, manda sütü yerine inek sütü kullanıldığı belirlendi. Söz konusu peynirin içeriğinde pastorize manda sütü, asitlik düzenleyici, sitrik asit, tuz, peynir mayası, peynir kültürü olduğu belirtilirken analizlerde ise manda sütü yerine inek sütü kullanıldığı tespit edildi.
Bu markaya ait peynir market raflarında 125 gramı 189 TL'den, kilogram fiyatı bin 519 TL'den satılıyor.
Son Dakika › Ekonomi › Market raflarındaki en pahalı peynirde hile çıktı - Son Dakika
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