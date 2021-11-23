Marketlerde un, yağ ve şekerden sonra Türk kahvesine de kota geldi!

Şekere ve ayçiçek yağına gelen zamlar sonrasında bazı marketler ürünlerin satışlarına koya getirdi. Özellikle Tarım marketlerde ürünlerin üzerine yazılan yazıda "Stokçuluğun önüne geçilmesi" adına bu uygulamanın yapıldığının belirtilmesi dikkat çekti.

TÜRK KAHVESİNE DE KOTA GELDİ

Temel gıda ürünlerinin yanı sıra bugün bazı marketlerden Türk kahvenin satışına kota geldiğine dair birtakım görüntüler paylaşıldı. Durum böyle olunca vatandaşlardan tepkiler de gecikmedi.

Sosyal medyada bir vatandaşın paylaştığı görüntüde Türk kahvesi alımı 2 adet ile sınırlandırıldı.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu açıklamasında şunları söyledi:

ZAM, ARACI FİRMALARA VE ÖZEL ŞİRKETLERE YETERLİ GELMEDİ

"Şeker fiyatına zam geldi. Buna rağmen bir takım aracılar ellerindeki şekerleri piyasaya kısıtlı sürmek suretiyle fiyat artışına yol açmak istiyorlar. TÜRKŞEKER fabrikaları yüzde 25 zam yaptı ama bu demek ki yeterli gelmedi, aracılara ve özel şirketlere."

MARKETLER İYİ NİYETLİ

Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Marketler aslında iyi niyetli davranıyorlar. Bir kişinin gelip 5 – 10 kilo şeker almasındansa pek çok kişinin birer kilo almasını sağlıyor. Tüketicilere tavsiyemiz, mümkün olduğu kadar asgari miktarda ürün alarak talebi kıssınlar. 5 kilo alan bir kilo almayı denesin. Böylece talep azalınca fiyatın da yerine oturması sağlanacaktır. Yaklaşık 10 gündür tüketiciler şeker bulmakta zorlanıyorlar."

5 KİLO YAĞ 100 LİRAYI GEÇTİ

Ağaoğlu'na göre sıvı yağda da aynı durum var: "2 litrelik sıvı yağ 50 lirayı buldu. Yani 5 litre sıvı yağın fiyatı 100 lirayı geçti."