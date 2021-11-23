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Marketlerde un, yağ ve şekerden sonra Türk kahvesine de kota geldi! - Son Dakika

Marketlerde un, yağ ve şekerden sonra Türk kahvesine de kota geldi!

23.11.2021 09:56
Marketlerde un, yağ ve şekerden sonra Türk kahvesine de kota geldi!

Son dönemlerde peş peşe gelen zamlar sonrasında şimdi de kota sorun ortaya çıktı. Bazı marketlerde yağ, şeker ve un reyonlarının önünde, ürünlerin satışlarının sadece 1 adetle sınırlandırıldığı açıklandı. Bunun üzerine vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yaparken, Tarım marketlerinden görüntüler şoke etti.

Marketlerde un, yağ ve şekerden sonra Türk kahvesine de kota geldi!

Şekere ve ayçiçek yağına gelen zamlar sonrasında bazı marketler ürünlerin satışlarına koya getirdi. Özellikle Tarım marketlerde ürünlerin üzerine yazılan yazıda "Stokçuluğun önüne geçilmesi" adına bu uygulamanın yapıldığının belirtilmesi dikkat çekti.

Marketlerde un, yağ ve şekerden sonra Türk kahvesine de kota geldi!

TÜRK KAHVESİNE DE KOTA GELDİ

Temel gıda ürünlerinin yanı sıra bugün bazı marketlerden Türk kahvenin satışına kota geldiğine dair birtakım görüntüler paylaşıldı. Durum böyle olunca vatandaşlardan tepkiler de gecikmedi.

Sosyal medyada bir vatandaşın paylaştığı görüntüde Türk kahvesi alımı 2 adet ile sınırlandırıldı.

Marketlerde un, yağ ve şekerden sonra Türk kahvesine de kota geldi!

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu açıklamasında şunları söyledi:

ZAM, ARACI FİRMALARA VE ÖZEL ŞİRKETLERE YETERLİ GELMEDİ

"Şeker fiyatına zam geldi. Buna rağmen bir takım aracılar ellerindeki şekerleri piyasaya kısıtlı sürmek suretiyle fiyat artışına yol açmak istiyorlar. TÜRKŞEKER fabrikaları yüzde 25 zam yaptı ama bu demek ki yeterli gelmedi, aracılara ve özel şirketlere."

Marketlerde un, yağ ve şekerden sonra Türk kahvesine de kota geldi!

MARKETLER İYİ NİYETLİ

Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Marketler aslında iyi niyetli davranıyorlar. Bir kişinin gelip 5 – 10 kilo şeker almasındansa pek çok kişinin birer kilo almasını sağlıyor. Tüketicilere tavsiyemiz, mümkün olduğu kadar asgari miktarda ürün alarak talebi kıssınlar. 5 kilo alan bir kilo almayı denesin. Böylece talep azalınca fiyatın da yerine oturması sağlanacaktır. Yaklaşık 10 gündür tüketiciler şeker bulmakta zorlanıyorlar."

5 KİLO YAĞ 100 LİRAYI GEÇTİ

Ağaoğlu'na göre sıvı yağda da aynı durum var: "2 litrelik sıvı yağ 50 lirayı buldu. Yani 5 litre sıvı yağın fiyatı 100 lirayı geçti."

Marketlerde un, yağ ve şekerden sonra Türk kahvesine de kota geldi!

Ekonomik Kriz, Market, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marketlerde un, yağ ve şekerden sonra Türk kahvesine de kota geldi! - Son Dakika Ekonomi


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